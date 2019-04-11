Депутат Рады объяснил, почему Украине далеко до вступления в ЕС и НАТОРЕН ТВ вчера в 23:57

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Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович пояснил журналистам NewsOne, почему Незалежную не ждут ни в НАТО, ни в Евросоюзе. По его словам, страна просто не соответствует стандартам организации.

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