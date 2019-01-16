Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала "Наш" обвинил США и Евросоюз в том, что они выжимают все ресурсы из Украины, преследуя при этом лишь свои экономические интересы.

Депутат Рады обвинил Запад в «выжимании всех соков» из Украины

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Политика Политика McDonald’s лишили права на товарный знак Big Mac в ЕС Американскую сеть быстрого питания McDonald’s лишили эксклюзивного права на товарный знак Big Mac.

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Армия и оружие Армия и оружие В США призвали создавать беспилотные корабли для сдерживания России

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