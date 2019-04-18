Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 19:16

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
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В Госдуме оценили слова депутата Рады о «разрушениях» Порошенко

RT на русском02:42

В Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину

Life.ruвчера в 19:51

В Раде призвали Порошенко «закрыть рот»

Газета.Ruвчера в 18:53

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Московский Комсомолецвчера в 19:16

На Украине заявили о стыде из-за Порошенко

Известиявчера в 19:05

Порошенко назвали главным стыдом Украины

News.ruвчера в 19:28

Депутат Рады рассказала о стыде из-за Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 18:09
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Происшествия

СК возбудил дело после травли ребенка с ВИЧ

Следственный комитет в Новосибирской области возбудил уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни семилетнего ребенка из Искитима.
Обновлено в 06:52
Экономика

Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным

Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Общество

Кассиры кинотеатров получили право требовать паспорт у зрителей

Кассиры кинотеатров получили право требовать предъявить паспорта у зрителей.
Обновлено в 03:47
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес

В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Политика

Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 03:17
Политика

Медведев: некоторые россияне просто выживают

В среду, 17 апреля, премьер Дмитрий Медведев рассказал в Госдуме об итогах работы своего кабинета в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:08
Гаджеты

«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Главу застройщика «Норманн» обвинили в мошенничестве

Глава компании «Норманн» задержан под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Экономика

Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско

17 апреля 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею объединения полисов ОСАГО и каско.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Администрация города Омска попросила Санию Абдуллину, ставшую матерью в начале года, вернуть почти 2,5 тысячи рублей налога на подарочные карты и букет цветов, которые ей вручили в роддоме.
Обновлено вчера в 10:12
Гаджеты

Samsung посоветовала не клеить пленку на экран смартфона Galaxy Fold

Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский резко увеличил отрыв от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает по рейтингам популярности своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на 47 процентов.
Обновлено 16 апреля в 06:25
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Интернет

Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей

Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Актер из фильма «На игле — 2» убит в Шотландии

Обновлено в 04:20
Религия

Возле собора Нотр-Дам могут построить временный деревянный храм

Обновлено в 06:38
Армия и оружие

ВДВ первыми получили новые АК-12

«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», – пояснил собеседник ТАСС.
Обновлено в 04:35
Экономика

Госдума поручила Счетной палате провести проверку Центробанка

"Предлагается поручить Счетной палате РФ осуществить в период с июня по ноябрь 2019 года проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка России за 2016-2018 годы в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли Банка России, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений", - говорится в документе.
Обновлено в 06:58
Политика

Кремль подтвердил первый визит Ким Чен Ына в Россию

Обновлено в 07:12
Экономика

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

Forbes опубликовал список 200 богатейших бизнесменов России. Его возглавил совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон.
Обновлено в 02:37
Кино

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным для бюджета

Фильм «Матильда» оказался самым убыточным из тех картин, которые за последние годы получали финансирование из государственного бюджета.
Обновлено в 06:34
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на главу департамента музеев ведомства Владислава Кононова сообщили о том, что Минкультуры РФ предложит музеям организовать сбор средств на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 02:12
Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Меньше половины россиян отнесли себя к среднему классу

Менее половины россиян (47%) отнесли себя к среднему классу, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование «Сбербанк CIB».
Обновлено в 02:55
Политика

Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка

8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Футбол

«Локомотив» продал все билеты на матч с ЦСКА

Московский клуб сообщил, что продал все билеты на матч 24-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Писатель и журналист Дмитрий Быков впал в кому

Писатель Дмитрий Быков срочно госпитализирован в одну из больниц Уфы.
Обновлено вчера в 05:25
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Александра Владимировна Кужель
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины II, VII и VIII созывов. Член Всеукраинского объединения «Батькивщина» с 2012 года.
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