Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 19:16

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.

Экономика Правительство рассмотрит просьбу «ГАЗа» о господдержке Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что гендиректор группы "ГАЗ", принадлежащей бизнесмену Олегу Дерипаске, направил Козаку письмо с просьбой выделить ей 29,5 млрд руб. господдержки.

Общество В России запустили сервис для снятия авто с регистрации через интернет Сайт «Госуслуги» в последнее время очень серьёзно облегчает жизнь россиянину. Немало портал помогает и отечественному автолюбителю.

Экономика Polymetal в I квартале увеличил производство золота на 41% Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2019 года увеличил производство золота на 41% до 302 тысяч унций (9,39 тонны), серебра — снизил на 15% до 5,1 млн унций (158,6 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в квартальном отчете компании.

Политика Почему Зеленский выступил против особого статуса для Донбасса В четверг, 18 апреля, российские СМИ с некоторым удивлением сообщают, что кандидат в президенты Украины и вероятный шестой президент этой страны Владимир Зеленский выступил против предусмотренного Минскими соглашениями особого статуса для Донбасса, а также против предусмотренной Минскими соглашениями амнистии для ополченцев.

Армия и оружие Танк Т-14 «Армата» получил новое противоскользящее покрытие На базе универсальной тяжелой платформы нового поколения "Армата" планируется создать 28 единиц перспективных видов вооружения: танки, боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления.

Политика Путин обсудит с Воробьевым и Дитрихом транспортные развязки в Химках Д.Песков напомнил, что в конце прошлой недели во время посещения НПО "Энергомаш" президент пообещал разобраться с этим вопросом сотрудникам предприятия, которые пожаловались на недостатки транспортной инфраструктуры между старыми и новыми Химками, из-за которых два района фактически разделены.

Политика Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину.

Армия и оружие Турчинов предложил признать ФСБ террористической организацией По словам Турчинова, ФСБ и Главное управление Генштаба ВС России (ранее называлось ГРУ) следует отнести к террористическим организациям, директора ФСБ Александра Бортникова внести как террориста в базу Интерпола, а Россию признать страной, распространяющей терроризм, сообщает пресс-служба СНБО.

Политика В Госдуму внесли поправки о сокращенном рабочем дне для жительниц сел Группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным внесла в ГД поправки в Трудовой кодекс, закрепляющие сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия".

Происшествия Жертвами аварии с туристическим автобусом на Мадейре стали 29 человек Власти португальского острова Мадейра объявили трёхдневный траур в память о погибших в ДТП с туристическим автобусом.

Экономика В Турции начали принимать карты «Мир» Турецкий Isbank начал обеспечивать прием карточек «Мир» в своих банкоматах и POS-терминалах, говорится в поступившем в РБК сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) — оператора карт «Мир».

Политика Зеленский поддержал запрет на въезд для российских артистов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает ограничения на въезд для актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Пореченкова.

Происшествия В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Происшествия В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева показала подросшую дочь Кудрявцева заявляла, что пока не станет показывать Машу, не желая привлекать к наследнице лишнее внимание.

Происшествия В московском офисе информагентства «Росбалт» проходят обыски Следователи совместно с сотрудниками полиции проводят обыски в московском офис информационного агентства «Росбалт», сообщили 18 апреля в редакции издания.

Экономика Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов Журнал Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.

Шоу-бизнес Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.

Политика Павел Дацюк попросил Владимира Путина отменить закон о СНИЛС Павел Дацюк обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отменить принятый 1 апреля закон о СНИЛС, превращающий номер лицевого счета в ключ к данным человека.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Армия и оружие ФСБ: В ЕС вернулись более тысячи боевиков для продолжения террора В страны Евросоюза с Ближнего Востока вернулись порядка 1,5 тысяч боевиков, которые намерены продолжить террористическую деятельность.

Общество ФАС обязала Минпросвещения расширить федеральный перечень учебников Федеральная антимонопольная служба выдала Минпросвещения России предписание устранить нарушение закона «О защите конкуренции» и вернуть в федеральный перечень учебников исключенные из него издания.

Общество Роструд назвал регион с наиболее высокими предлагаемыми зарплатами Самый высокий уровень оплаты труда предлагают работодатели Республики Саха (Якутия), следует из анализа опубликованных вакансий в общероссийской базе «Работа в России» (trudvsem.ru), сообщает пресс-служба Роструда.

Спорт Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.

Происшествия В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2» Бывший боксер Брэдли Уэлш, сыгравший в фильме «На игле-2», был убит в Эдинбурге, сообщают Би-би-си и The Scotsman.

Армия и оружие Россия отправит на металлолом два атомных крейсера Россия, испытывая острый дефицит в кораблях дальней морской зоны, отправляет в утиль сразу два атомных крейсера проекта 1144 "Орлан" и пять атомных подлодок.