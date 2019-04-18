Политика
Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 19:16
Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
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Экономика
Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды
Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC, рассказал в интервью «Ведомостям» крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев (у него 22,42%).
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны
Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
Обновлено в 03:03
Футбол
«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом
В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Происшествия
На Тайване произошло сильное землетрясение
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество
«Роскачество» назвало лучшие марки кефира
По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол
Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»
Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия
При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В московском офисе «Росбалта» идут обыски
Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Армия и оружие
Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря
Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество
В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама
Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова объяснила слова главы департамента музеев о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, частично разрушенном при пожаре, волнением за памятник архитектуры, отметив, что жертвовать средства в ущерб собственным объектам культурного наследия ведомство не будет.
Обновлено в 02:12
Общество
В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт
Обновлено в 03:37
Экономика
Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России
Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Космос
Каждый год Солнце теряет 175 триллионов тонн собственной массы – названы причины уменьшения светила
Обновлено в 01:27
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:55
Авто
Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»
Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие
Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%
Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено 16 апреля в 10:10
Происшествия
Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Валентина Матвиенко может покинуть пост в Совфеде
СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Совета Федерации главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Штаб Зеленского опроверг подготовку лоббистами встречи с Трампом
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в штабе кандидата в президенты, команду Зеленского в США представляют глава его избирательного штаба Иван Баканов и экс-глава "Нафтогаза" Олег Дубина, который раньше возглавлял меткомбинат "Криворожсталь" и неофициально считается старшим экономическим советником штаба.
Обновлено в 03:47
Общество
Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме
Обновлено вчера в 10:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24
Экономика
Polymetal в I квартале увеличил производство золота на 41%
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2019 года увеличил производство золота на 41% до 302 тысяч унций (9,39 тонны), серебра — снизил на 15% до 5,1 млн унций (158,6 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в квартальном отчете компании.
Обновлено в 02:16
Политика
Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX
Обновлено вчера в 22:38