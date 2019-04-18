Политика

Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении УкраиныМосковский Комсомолец вчера в 19:16

Как сообщает NewsOne, соратник Юлии Тимошенко, депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель обвинила действующего главу государства Петра Порошенко в том, что он разрушил страну.
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Депутат Рады обвинил Порошенко в разрушении Украины

Московский Комсомолецвчера в 19:16

В Верховной раде заявили, что Порошенко полностью разрушил Украину

Life.ruвчера в 19:51

Порошенко назвали главным стыдом Украины

News.ruвчера в 19:28

В Госдуме оценили слова депутата Рады о «разрушениях» Порошенко

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На Украине заявили о стыде из-за Порошенко

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В Раде призвали Порошенко «закрыть рот»

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Депутат Рады рассказала о стыде из-за Петра Порошенко

РИА Новостивчера в 18:09
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Экономика

Petropavlovsk хочет продать производителя железной руды

Газпромбанк ищет для золотодобывающей компании Petropavlovsk стратегического инвестора, который смог бы купить долю компании в IRC, рассказал в интервью «Ведомостям» крупнейший акционер Petropavlovsk Кенес Ракишев (у него 22,42%).
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Зеленский: Законопроект о языке, рассматривающийся в Верховной Раде Украины должен быть обсужден с гражданами страны

Зеленский подчеркнул, что сейчас есть широкий спектр возможностей для коммуникации с обществом.
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Футбол

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» установили рекорд Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:46
Политика

Советник Трампа по России прибыла в Москву с необъявленным визитом

В Москву с неафишированным визитом приехала американская делегация во главе с советником президента США Дональда Трампа по вопросам России и Евразии, членом совета национальной безопасности страны Фионой Хилл, сообщает «Коммерсант» в четверг, 18 апреля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

На Тайване произошло сильное землетрясение

Обновлено в 02:09
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Мать Юлии Началовой полностью поседела после смерти дочери

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева в Instagram опубликовала снимок ее мамы. Таисия сейчас находится не в лучшем состоянии.
Обновлено вчера в 22:20
Общество

«Роскачество» назвало лучшие марки кефира

По итогам исследования 47 торговых марок, эксперты назвали кефир от производителей «Ярмолпрод», «Молочная благодать» и «Свитлогорье» лучшим и присудили 5 баллов.
Обновлено в 02:03
Футбол

Мертезакер: «„Арсенал“ может выиграть Лигу Европы»

Бывший защитник «Арсенала» Пер Мертезакер, в конце прошлого сезона завершивший карьеру, считает, что «канонирам» по силам выиграть Лигу Европы в этом году.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

При нападении на автобус в Пакистане погибли 14 человек

Обновлено в 01:23
Происшествия

В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора

На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В московском офисе «Росбалта» идут обыски

Следователи Следственного комитета РФ и сотрудники полиции проводят обыски в московском офисе информационного агентства "Росбалт".
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Военные корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря

Сегодня, 18 апреля, группа военно-морских кораблей Североатлантического альянса вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 03:31
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Общество

В Минкультуры опровергли сообщения о сборе средств на ремонт Нотр-Дама

Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова объяснила слова главы департамента музеев о сборе средств на восстановление собора Парижской Богоматери, частично разрушенном при пожаре, волнением за памятник архитектуры, отметив, что жертвовать средства в ущерб собственным объектам культурного наследия ведомство не будет.
Обновлено в 02:12
Общество

В аэропорту «Симферополь» построят новый диспетчерский пункт

Обновлено в 03:37
Экономика

Forbes представил список 200 богатейших бизнесменов России

Суммарное состояние 200 богатейших россиян составило $496 млрд. В рейтинге оказалось 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Обновлено в 03:35
Космос

Каждый год Солнце теряет 175 триллионов тонн собственной массы – названы причины уменьшения светила

Обновлено в 01:27
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:55
Авто

Определен победитель конкурса «Всемирный автомобиль 2019 года»

Электрический кроссовер Jaguar I-Pace стал победителем в номинации «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year) в 2019 году, обойдя при этом Audi e-tron и Volvo S60/V60.
Обновлено вчера в 13:36
Экономика

Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки

Существенной помощью для семей при рождении второго и последующих детей должна стать льготная ипотека по ставке 6 процентов, которая пойдет на покупку жилья на первичном рынке.
Обновлено вчера в 05:50
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» получил противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:51
Политика

КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50%

Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.
Обновлено 16 апреля в 10:10
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Политика

Валентина Матвиенко может покинуть пост в Совфеде

СМИ называют наиболее вероятным кандидатом на пост председателя Совета Федерации главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, который был спикером Госдумы с 2011 по 2016 год.
Обновлено вчера в 02:07
Гаджеты

Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни

Обновлено в 01:49
Политика

Штаб Зеленского опроверг подготовку лоббистами встречи с Трампом

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники в штабе кандидата в президенты, команду Зеленского в США представляют глава его избирательного штаба Иван Баканов и экс-глава "Нафтогаза" Олег Дубина, который раньше возглавлял меткомбинат "Криворожсталь" и неофициально считается старшим экономическим советником штаба.
Обновлено в 03:47
Общество

Жительницу Омска обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Обновлено вчера в 10:45
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Рубль снижается по отношению к доллару и евро Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:24
Экономика

Polymetal в I квартале увеличил производство золота на 41%

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") в январе-марте 2019 года увеличил производство золота на 41% до 302 тысяч унций (9,39 тонны), серебра — снизил на 15% до 5,1 млн унций (158,6 тонны) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, говорится в квартальном отчете компании.
Обновлено в 02:16
Политика

Boeing завершила финальное испытание обновленного 737 MAX

Обновлено вчера в 22:38
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Александра Владимировна Кужель
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины II, VII и VIII созывов. Член Всеукраинского объединения «Батькивщина» с 2012 года.
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