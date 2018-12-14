Политика

Депутат Рады обвинил ЕС в обмане Украины
РИА Новости
вчера в 17:36

Европейский союз обманул Киев при заключении торговых договоров, заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
РИА Новостивчера в 17:36
Виктор Бондарь
Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год. Они не дают нам возможность создать высокотехнологичные отрасли.
— Виктор Бондарь, украинский политикНТВ вчера в 22:45

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На Украине обвинили Евросоюз в обмане

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Глава Партии "Возрождение", глава депутатской группы "Партия "Возрождение" в Верховной Раде Украины. Министр транспорта и связи Украины в правительстве Юрия Еханурова. Депутат Верховной рады Украины VII и VIII созывов.
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