Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег. Видеозапись с заседания опубликовал «24 канал» в Facebook.

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

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