Политика

Lenta.ruLenta.ruДепутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег. Видеозапись с заседания опубликовал «24 канал» в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке и насмешил коллег

URA.Ruвчера в 22:29

Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском

Газета.Ruвчера в 21:58

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Lenta.ruвчера в 22:43

Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев выступить на украинском языке

РЕН ТВвчера в 22:18

Депутат рассмешил Раду при попытке выступить на украинском языке

Известиявчера в 23:42

Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке

Аргументы и Фактывчера в 21:36

Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке

РИА Новостивчера в 20:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия

В Японии больница оказалась отрезана наводнением

REGNUM вчера в 22:36
Армия и оружие

В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Известия вчера в 14:26
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Происшествия

Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии

Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия вчера в 22:06
Наука

Препарат экопипам уменьшил симптомы заикания в пробном испытании

По словам ведущего автора эксперимента Джеральда Магуайра, исходя из положительных результатов, препарат будет протестирован более масштабно в начале следующего года на эффективность и безопасность в США.В восьминедельном исследовании приняли участие несколько взрослых мужчин.
Актуальные Новости вчера в 03:35
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Происшествия

Отсидевшей по ложному обвинению 35 лет американке решили заплатить

Женщина из американского штата Невада, которая провела почти 35 лет в тюрьме по ложному обвинению за убийство студентки, получит три миллиона долларов (200 миллионов рублей).
Lenta.ru вчера в 12:33
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК вчера в 08:19
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.
Газета.Ru вчера в 03:38
Музыка

Киркорова оправдали за мат на «Новой волне»

Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.
Уралинформбюро вчера в 07:43
Футбол

«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Происшествия

Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии

Газета.Ru вчера в 23:34
Здоровье

Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном

Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Здоровье

Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия вчера в 09:51
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru вчера в 16:56
Общество

Московский зоопарк опубликовал видео резвящихся панд

Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд Диндин и Жуи.
Известия вчера в 22:52
Армия и оружие

Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Авто

Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке

Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
Авторевю вчера в 14:24
Общество

В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете

С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе

Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.
Российская газета вчера в 21:39
Армия и оружие

США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot

В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».
Взгляд.ру вчера в 23:20
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Наука

Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе

Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 сентября

В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Политика

Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Политика

Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу

Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное