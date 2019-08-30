Политика
Lenta.ruДепутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег. Видеозапись с заседания опубликовал «24 канал» в Facebook.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
В Японии больница оказалась отрезана наводнением
REGNUM вчера в 22:36
Армия и оружие
В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ
Известия вчера в 14:26
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Происшествия
Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии
Новое извержение вулкана Стромболи произошло на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии.
Известия вчера в 22:06
Наука
Препарат экопипам уменьшил симптомы заикания в пробном испытании
По словам ведущего автора эксперимента Джеральда Магуайра, исходя из положительных результатов, препарат будет протестирован более масштабно в начале следующего года на эффективность и безопасность в США.В восьминедельном исследовании приняли участие несколько взрослых мужчин.
Актуальные Новости вчера в 03:35
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Происшествия
Отсидевшей по ложному обвинению 35 лет американке решили заплатить
Женщина из американского штата Невада, которая провела почти 35 лет в тюрьме по ложному обвинению за убийство студентки, получит три миллиона долларов (200 миллионов рублей).
Lenta.ru вчера в 12:33
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК вчера в 08:19
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов
В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.
Газета.Ru вчера в 03:38
Музыка
Киркорова оправдали за мат на «Новой волне»
Перепалка между Филиппом Киркоровым и представителем организаторов музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи превратилась в рабочий момент.
Уралинформбюро вчера в 07:43
Футбол
«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»
29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Происшествия
Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии
Газета.Ru вчера в 23:34
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета вчера в 10:28
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия вчера в 09:51
Футбол
У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь
Lenta.ru вчера в 16:56
Общество
Московский зоопарк опубликовал видео резвящихся панд
Московский зоопарк поделился видео резвящихся панд Диндин и Жуи.
Известия вчера в 22:52
Армия и оружие
Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»
Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Авто
Кроссовер Aion LX обещает до 650 км на одной зарядке
Например, седан Aion S с колесной базой 2750 мм имеет сзади простую «балку», но у кроссовера LX — 2920 мм между осями и задняя многорычажка.
Авторевю вчера в 14:24
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия вчера в 19:20
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о войне в космосе
Напомним, Трамп, анонсируя начало работы космического командования, заявил, что космос может стать следующей областью военных действий.
Российская газета вчера в 21:39
Армия и оружие
США похвастались расширением возможностей ПРО Patriot
В рамках учений задействовали «объединенную систему боевого управления системами ПВО и ПРО армии США, а также радиолокаторы Sentinel и Patriot и перехватчик Patriot PAC-3».
Взгляд.ру вчера в 23:20
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском вчера в 05:10
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный 28 августа в 21:59