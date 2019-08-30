Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruДепутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег

16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка. По этому закону все государственные и общественные организации страны должны применять в своей работе только украинский язык.
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Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском

Газета.Ruвчера в 21:58

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

РБК00:29

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Lenta.ruвчера в 22:43

Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев выступить на украинском языке

РЕН ТВвчера в 22:18

Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке и насмешил коллег

URA.Ruвчера в 22:29

Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке

Аргументы и Фактывчера в 21:36

Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке

РИА Новостивчера в 20:23
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Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета вчера в 08:31
Политика

Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине

Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию.
РБК 01:05
Политика

Трамп отменил визит в Польшу на годовщину начала Второй мировой войны

BFM.ru 03:57
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия

Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Армия и оружие

Россия выпустила «Калибр» в Черном море

Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Происшествия

Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Музыка

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес

Лолита похудела из-за расставания с мужем

Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом.
News.ru вчера в 18:38
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия

В Ростовской области при пожаре погибли три человека

RT на русском 01:47
Здоровье

Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Происшествия

В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены

РИА Новости 03:30
Шоу-бизнес

Друг Александра Числова рассказал о проблемах у актера с психикой

Радио Sputnik 04:07
Футбол

У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь

Бомбардир.ру вчера в 16:46
Политика

Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами

Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Хоккей

Панарин рассказал, как чуть не закончил с хоккеем из-за водки

Нева Спорт 03:51
Экономика

В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ

Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Экономика

Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков

Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Кино

Netflix показал трейлер документального фильма о Билле Гейтсе

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер своего документального фильма об основатели технологической компании Microsoft Билле Гейтсе «В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» («Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates»).
Афиша Daily 02:41
Политика

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

Газета.Ru вчера в 17:49
Общество

Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября

C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Авто

Changan назвал цены на новый премиум-кроссовер CS75 Plus

Компания Changan назвала цены на премиум-кроссовер CS75 Plus, реализация которого стартует уже 5 сентября 2019 года.
Daily-Motor.Ru 02:25
Футбол

Рикарду Куарежма стал игроком «Касымпаши»

Ранее Куарежма играл в «Бешикташе», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке.
Bookmaker-ratings.ru 04:17
Авто

Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров

Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Футбол

Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»

Вести.Ru вчера в 12:23
Политика

Три военных самолета, где могут находиться отпущенные РФ заключенные, приземлились в Киеве

Три военных самолета приземлились в киевском аэропорту.
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Футбол

«Тоттенхэм» согласовал трансфер Ваньямы в «Брюгге»

Как сообщает Sky Sports, «шпоры» согласовали трансфер 28-летнего футболиста в «Брюгге».
Sport24.ru 02:43
Политика

Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа

Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.
Российская газета 03:59
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