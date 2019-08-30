Политика
RuNews24.ruДепутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка. По этому закону все государственные и общественные организации страны должны применять в своей работе только украинский язык.
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Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Политика
Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине
Как минимум некоторые из удерживаемых на Украине россиян, готовящихся к обмену, остаются в СИЗО, пока нет планов относительно их отправки в Россию.
РБК 01:05
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Армия и оружие
Россия выпустила «Калибр» в Черном море
Малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые провел пуск крылатой ракеты «Калибр» в Черном море.
Lenta.ru 04:08
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Шоу-бизнес
Лолита похудела из-за расставания с мужем
Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом.
News.ru вчера в 18:38
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия
В Ростовской области при пожаре погибли три человека
RT на русском 01:47
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Друг Александра Числова рассказал о проблемах у актера с психикой
Радио Sputnik 04:07
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Происшествия
США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске
Американская разведка считает, что взрыв на испытательном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна океана ядерной ракеты.
BFM.ru 03:14
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Кино
Netflix показал трейлер документального фильма о Билле Гейтсе
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер своего документального фильма об основатели технологической компании Microsoft Билле Гейтсе «В голове Билла: Разбираем Билла Гейтса» («Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates»).
Афиша Daily 02:41
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Авто
Changan назвал цены на новый премиум-кроссовер CS75 Plus
Компания Changan назвала цены на премиум-кроссовер CS75 Plus, реализация которого стартует уже 5 сентября 2019 года.
Daily-Motor.Ru 02:25
Футбол
Рикарду Куарежма стал игроком «Касымпаши»
Ранее Куарежма играл в «Бешикташе», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке.
Bookmaker-ratings.ru 04:17
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Футбол
Чех Алекс Крал перейдет из «Славии» в «Спартак»
Вести.Ru вчера в 12:23
Политика
Три военных самолета, где могут находиться отпущенные РФ заключенные, приземлились в Киеве
Три военных самолета приземлились в киевском аэропорту.
Росбалт 03:42
Футбол
«Тоттенхэм» согласовал трансфер Ваньямы в «Брюгге»
Как сообщает Sky Sports, «шпоры» согласовали трансфер 28-летнего футболиста в «Брюгге».
Sport24.ru 02:43
Политика
Украина, США и Польша подпишут соглашение о безопасности поставок газа
Представители Украины, Соединенных Штатов и Польши подпишут в субботу, 31 августа, соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа.
Российская газета 03:59