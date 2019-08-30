Политика
RuNews24.ruДепутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег
16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка. По этому закону все государственные и общественные организации страны должны применять в своей работе только украинский язык.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте
Один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ТАСС 05:28
Авто
Начисление транспортного налога изменится
В Счетной палате отмечают, что бюджеты регионов недополучают средства с транспортного налога, поэтому порядок его начисления требуется изменить.
Deita.ru вчера в 11:45
Политика
Болтон рассказал о результатах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рассказал об итогах встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 11:17
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Экономика
Росстат заявил о росте уровня бедности в России
При расчете использовалась установленная приказом Минтруда России величина прожиточного минимума 11185 руб. При этом численность малоимущего населения во втором квартале 2019 года снизилась по сравнению с первым кварталом того же года - на 1,6%, то есть с 20,9 млн человек до 18,6 млн человек.
Газета.Ru 28 августа в 03:59
Гаджеты
Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально
Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Политика
Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
Коммерсантъ 01:35
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Футбол
Рикарду Куарежма стал игроком «Касымпаши»
Ранее Куарежма играл в «Бешикташе», с которым дважды становился чемпионом Турции и побеждал в национальном Кубке.
Bookmaker-ratings.ru 04:17
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 03:51
Происшествия
Из Москвы-реки достали тело бизнесмена, сообщили СМИ
РИА Новости 05:22
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
РБК 00:00
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Здоровье
Минздрав: на российском рынке появится препарат «Фризиум»
Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что от двух до трех тысяч детей в России, которые страдают эпилепсией, нуждаются в данном препарате.
Новые Известия 02:32
Технологии
Китай опроверг информацию о запуске своей цифровой валюты в ноябре
Власти Китая не планируют запускать собственную цифровую валюту в ноябре 2019 года, о чем ранее сообщали СМИ.
ITZine.ru 00:50
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Политика
В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной
Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами.
RT на русском вчера в 05:58
Футбол
Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике
News.ru вчера в 18:19
Футбол
Кононов: в «Спартаке» проиграли все, начиная с меня
Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над московским «Спартаком» на послематчевой пресс-конференции.
News.ru 01:33
Происшествия
Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Прокуратура Цюриха для погашения долгов наложила арест на швейцарские счета бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости 03:17
Спорт
Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
BFM.ru 00:21
Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
ТАСС вчера в 17:26