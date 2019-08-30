Политика

RuNews24.ruRuNews24.ruДепутат Рады не смог выступить на украинском языке, рассмешив коллег

16 июля текущего года на Украине вступил в силу закон, который ранее был подписан экс-президентом Порошенко об исключительном использовании украинского языка. По этому закону все государственные и общественные организации страны должны применять в своей работе только украинский язык.
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Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке и насмешил коллег

URA.Ruвчера в 22:29

Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке

РБК00:29

Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке

Аргументы и Фактывчера в 21:36

Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев выступить на украинском языке

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Депутат Рады рассмешил коллег, не сумев закончить речь на украинском

Газета.Ruвчера в 21:58

Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег

Lenta.ruвчера в 22:43

Депутат Рады рассмешил коллег при попытке выступить на украинском языке

РИА Новостивчера в 20:23
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 05:54, Вашингтон
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Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому

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Росстат заявил о росте уровня бедности в России

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Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.
Megaobzor.com вчера в 05:26
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Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
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Происшествия

США выдвинули новую версию взрыва в Северодвинске

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Украина не подтверждает завершение обмена пленными с Россией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что «сложный» переговорный процесс между Россией и Украиной по обмену задержанными и осужденными лицами продолжается.
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В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября

Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
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На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
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Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).
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Иркутские учёные открыли новый минерал

Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
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Китай опроверг информацию о запуске своей цифровой валюты в ноябре

Власти Китая не планируют запускать собственную цифровую валюту в ноябре 2019 года, о чем ранее сообщали СМИ.
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Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
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В Кремле рассказали о контактах по обмену заключёнными с Украиной

Существуют определённые контакты между Россией и Украиной по подготовке к обмену удерживаемыми лицами.
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Умерла дочь экс-тренера «Барселоны» Луиса Энрике

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Главный тренер футбольного клуба «Брага» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу над московским «Спартаком» на послематчевой пресс-конференции.
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Прокуратура арестовала счета Тельмана Исмаилова в Швейцарии

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Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее

Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.
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