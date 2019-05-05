Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями ЗеленскогоRT на русском 10:43

Я хочу напомнить всем, что мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, который восстановит мир с соседями. Мы голосовали за Зеленского, который вернется к нормальной экономике.

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.

Экономика На рынках стало слишком тихо, даже страшно По словам Марка Шпицнайджела, управляющего хедж-фондом, сыродела-любителя и профессионального «медведя» на фондовом рынке, инвесторы снова поверили в то, что тишь да гладь на рынках будет вечной, позабыв уроки прошлого.

Футбол У. Дембеле может пропустить 3-4 недели из-за травмы Травму игрок получил в матче 36-го тура Примеры с «Сельтой» (0:2). Из-за этой травмы форвард может пропустить 3-4 недели.

Транспорт Названо самое медленное шоссе Москвы По итогам апреля самой медленной столичной дорогой стало Щелковское шоссе, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться» из Венесуэлы По словам Помпео, ранее президент США Дональд Трамп «совершенно четко заявил», что «русские должны убраться из Венесуэлы».

Хоккей Чехия — Россия 1:1 (2-й период) Начало — в 19:00 по московскому времени. В последний раз сборная России становилась победителем Еврохоккейтура в сезоне-2016/2017.

Кино Музыканты группы Queen стали богаче королевы Великобритании Общее финансовое состояние ныне живущих музыкантов группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Шоу-бизнес Лариса Долина похудела после болезни Лариса Долина улетела в солнечную Армению. 63-летняя певица появилась на первомайском концерте в обтягивающем платье, расшитом камнями.

Шоу-бизнес Опубликовано архивное видео с танцующей Пугачевой в мини Певец Михаил Гребенщиков преподавал в школе, у него остались архивные кадры репетиций, которые он и выложил в интернет к юбилею Аллы Борисовны.

Наука Названы причины Великого восточно-японского землетрясения На протяжении нескольких лет научные специалисты занимались поисками истинной причины Великого восточно-японского землетрясения, которое вызвало гигантские разрушения и повлекшие катастрофу на атомной электростанции «Фукусима» в марте 2011 года.

Происшествия Часть дороги обрушилась в Ханты-Мансийском автономном округе Часть дорожного полотна разрушилась на 710-м км трассы Нефтеюганск - Мамонтово в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в воскресенье на сайте регионального управления МВД.

Футбол МЮ потерял шансы на выход в Лигу чемпионов Английский «Манчестер Юнайтед» потерял математические шансы на завоевание путёвки в Лигу чемпионов по итогам сезона-2018/19.

Авто ВТБ выдал более 5 тысяч кредитов на «Семейные автомобили» На сегодняшний день банк выдал уже более 5 тысяч кредитов по госпрограммам. Общая сумма выданных автокредитов составила 2,3 млрд рублей.

Общество Министерство труда утвердит новую систему ухода за недееспособными Министерство труда РФ рассчитывает, что к 2021 году не менее 84 тысяч человек будут получать полноценный уход на дому.

Политика Экс-главком НАТО предложил запретить россиянам въезжать в США Экс-верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил ввести новые санкции в отношении России, в том числе и полный запрет на въезд россиян в Штаты.

Футбол Такума Нисимура: «Расстроены чемпионством „Зенита“» Ранее в субботу «Зенит» стал чемпионом страны после ничейного матча в Грозном и поражения «Локомотива» от «Арсенала».

Авто Представлен ТОП-5 самых ожидаемых автомобильных новинок в России Эксперты составили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, готовящихся к выходу в ближайшее время.

Армия и оружие Мирный житель ранен при обстреле ВСУ в Донбассе В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что мирный житель был ранен в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Еленовка в Донбассе.

Общество Спасатели порекомендовали не надевать камуфляж в лес При походах в лес надевать нужно не камуфляжную одежду, а яркую — броские цвета помогают спасателям находить заблудившихся.