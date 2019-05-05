Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями ЗеленскогоRT на русском 10:43
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
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Я хочу напомнить всем, что мы голосовали за Зеленского, который остановит войну, который восстановит мир с соседями. Мы голосовали за Зеленского, который вернется к нормальной экономике.
— Вадим Рабинович, украинский политикSputnik Литва 12:00
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