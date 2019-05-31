Политика
Депутат Рады назвал дату превращения украинской ГТС в металлоломФАН вчера в 22:37
По словам депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рабиновича, украинская газотранспортная система (ГТС) может превратиться в металлолом 1 января 2020 года в том случае, если договор о транзите газа с Россией не будет заключен.
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Депутат Рады предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года
RT на русскомвчера в 16:42
«Станет металлоломом»: депутат Рады озвучил перспективы ГТС Украины
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