Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за КрымаГазета.Ru 21:23

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
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