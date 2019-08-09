Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за КрымаГазета.Ru вчера в 21:23
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".
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Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
Обновлено 07 августа в 09:59
Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня.
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов
Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Политика
Британия намерена упростить визовый режим для учёных
Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
Обновлено вчера в 16:48
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка
Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Общество
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено в 00:34
Технологии
ОДК начнет серийный выпуск новых авиадвигателей ПД-14 в 2020 году
Первый серийный ПД-14 будет выпущен в 2020-2021 годах, сообщил журналистам управляющий директор "ОДК-Пермские моторы" (ОДК-ПМ, входит в ОДК) Сергей Попов.
Обновлено в 01:32
Общество
Роскосмос: Космонавты РФ зарабатывают не хуже коллег из NASA
Вполне сопоставимой с зарплатами астронавтов из NASA назвали оплату труда российских космонавтов в Роскосмосе, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Момент страшного ДТП с автобусом под Новороссийском попал на видео
Видео момента страшного ДТП под Новороссийском оказалось в распоряжении 5-tv.ru.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Здоровье
Загадочная болезнь заставила живот парня постоянно расти
Житель индийского города Музаффарпур, штат Бихар, рассказал о загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров.
Обновлено в 00:01
Политика
Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Обновлено вчера в 12:55
Футбол
Лука Джорджевич сменит «Зенит» на «Локомотив»
Обновлено в 01:40
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Армия и оружие
Бундесвер опубликовал видео с применением крылатой авиаракеты Taurus
Немецкие вооруженные силы (Бундесвер) разместили в Сети видео с использованием усовершенствованной авиаракеты Taurus, напомнив всем потенциальным противникам о ее существовании.
Обновлено в 02:36
Экономика
«Восточный» отказался продавать акции из дела Калви за 2,6 млрд руб
Суть обвинений сводится к следующему: "Восточный" в начале 2017 года обменял выданный ПКБ кредит (2,5 млрд руб.) на акции люксембургской IFTG.
Обновлено вчера в 23:35
Авто
В Сети представили игрушечный McLaren 720S из Lego
После официальной премьеры McLaren 720S в 2017 году один из пользователей Сети под ником Charbel’s LEGO TECHNIC Creations решил собрать из детского конструктора Lego Technic миниатюрную реплику McLaren 720S масштабом 1:8. Все стадии проекта заняли два года, при этом большая часть времени ушла на подгонку элементов.
Обновлено в 01:49
Общество
В России готовят национальный стандарт на школьную форму
Обновлено в 01:34
Футбол
Глушаков оценил поддержку от колоритного болельщика «Ахмата»
Обновлено в 02:34
Происшествия
Обыски проходят в региональном главке МВД в Красноярске
Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Наложен запрет на повышение тарифов мобильной связи в Крыму
«Операторы подвижной связи, услугами которых пользуются жители Крыма, не будут изменять условия тарифных планов до решения технических вопросов обеспечения Крыма и Севастополя бесперебойной связью в роуминге», – сказано в сообщении.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Посольство России рассказало о ситуации в Бишкеке
Попытки сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева дестабилизировать ситуацию в Бишкеке были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обновлено в 02:07
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
В Совфеде заявили о признаках внешнего вмешательства в выборы в МГД
В Совете Федерации заявили, что в недавних несогласованных протестных акциях по поводу регистрации кандидатов в Мосгордуму, зафиксированы признаки внешнего вмешательства.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
ЦБ назначил временную администрацию в «КРК-Страхование»
Сегодня, 9 августа 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что назначил временную администрацию в ООО «КРК-Страхование» из-за того, что компания неоднократно представляла план финансового оздоровления, несоответствующий требованиям законодательства.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11