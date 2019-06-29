Политика

Депутат Рады назвал Климкина позором украинской дипломатииREGNUM 01:33

Депутат Верховной рады Украины Николай Скорик назвал главу МИД страны Павла Климкина позором для украинской дипломатии. Он сделал это 29 июня в прямом эфире телеканала NewsOne.
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