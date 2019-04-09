Политика
Депутат Рады напал на представителя команды ЗеленскогоРИА Новости 06:05
Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрались в здании телеканала ZIK. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
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Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Экономика
Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года
Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика
Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение
На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге глава государства отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам
Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск
Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Спорт
Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»
Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика
В России зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестиций
В 2018 году Центральный банк России зафиксировал рекордный отток прямых инвестиций в уставной капитал российских компаний нефтяного сектора экономики.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Энергетика
Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США
В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель добыча нефти в США, в отличие от России, может стать нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Космос
Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту
Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию
Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Хоккей
Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева
Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Политика
Путин рассказал о перспективах своего визита в США
Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика
Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег
Обновлено в 08:45
Политика
КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США
Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Евгения Никулина, переданного американской стороне 30 марта.
Обновлено в 09:35
Политика
Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам
Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Культура
Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки
В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено вчера в 14:48
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Экономика
В Китае предложили полностью запретить майнинг криптовалют
Государственный комитет по развитию и реформам КНР выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 09:35
Общество
Участников реновации больше не обязаны переселять в тот же район
По словам известной активистки Кари Гуггенбергер, выступающей против программы реновации, введение поправки, позволяющей предоставлять жильё в другом районе, привело к тому, с чего начиналась её борьба.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию
Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
Обновлено в 09:42
Наука
У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты
Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24