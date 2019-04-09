Политика

Депутат Рады напал на представителя команды ЗеленскогоРИА Новости 06:05

Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрались в здании телеканала ZIK. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
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Соратник Порошенко напал на представителя Зеленского

Известия08:41

Депутат Рады порвал рубашку представителю команды Зеленского

Газета.Ru09:12

Депутат от партии Порошенко напал на представителя команды Зеленского

Rambler News Service03:51

Депутат от партии Порошенко схватил за горло представителя Зеленского

Московский Комсомолец06:51

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

РИА Новости06:05

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

RT на русском05:15

Депутат от «Блока Петра Порошенко» напал на члена штаба Зеленского

Взгляд.ру06:53
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Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО

Обновлено в 01:55
Экономика

Силуанов: Эффект от повышения НДС проявится ко второй половине года

Экономический эффект от повышения НДС проявится во второй половине года, сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества НИУ "Высшая школа экономики".
Обновлено в 05:38
Политика

Орешкин не смог ответить на вопрос Путина про импортозамещение

На пленарном заседании V международного Арктического форума в Петербурге глава государства отвечал на вопрос о влиянии санкций и упомянул про развитие собственного производства товаров, которые раньше закупались за границей.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

СМИ США: российские снаряды являются угрозой западным танкам

Эксперты издания The National Interest (США) заявили о том, что в России разработан оперенный снаряд, представляющий угрозу для американских танков.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Член банды Басаева признал вину в нападении на Будённовск

Руслан Исламов, обвиняемый в нападении на город Будённовск в 1995 году в составе банды Шамиля Басаева, признал свою вину.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено вчера в 15:14
Спорт

Уткин назвал Фетисова «бюрократом и каменной задницей»

Уткин назвал интервью Фетисова лицемерным и демагогическим.
Обновлено в 09:54
Экономика

В России зафиксирован рекордный отток зарубежных инвестиций

В 2018 году Центральный банк России зафиксировал рекордный отток прямых инвестиций в уставной капитал российских компаний нефтяного сектора экономики.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Энергетика

Путин сравнил рентабельность добычи нефти в России и США

В случае падения цен на нефть ниже $40 за баррель добыча нефти в США, в отличие от России, может стать нерентабельной, заявил президент России Владимир Путин на Международном Арктическом форуме, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 09:12
Космос

Индия не смогла вывести сделанные в Литве спутники на расчетную орбиту

Индийская ракета-носитель PSLV-C45 вывела два изготовленных в Литве малых технологических спутника на более низкую орбиту, чем планировалось ранее, 8 апреля сообщила пресс-служба компании NanoAvionics.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Двух бывших астраханских депутатов осудили за педофилию

Суд в Астрахани 8 апреля признал двух бывших депутатов регионального заксобрания виновными в целой серии сексуальных преступлений против детей и приговорил каждого к длительным срокам заключения, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 10:17
Хоккей

Путин предложил Швеции поучаствовать в играх КХЛ

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Арктического форума предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Свидетель рассказал о причине драки с участием Кокорина и Мамаева

Григорян, как старый друг Кокорина-старшего, был в компании с футболистами в то утро и лично наблюдал за событиями, ставшими поводом для уголовного дела.
Обновлено в 09:52
Политика

Путин рассказал о перспективах своего визита в США

Президент РФ Владимир Путин во вторник ответил на вопрос о перспективах своего визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном

Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Политика

Мать Зеленского: сын идет во власть не ради денег

Обновлено в 08:45
Политика

КС Чехии удовлетворил жалобу Никулина о незаконной экстрадиции в США

Конституционный суд Чехии удовлетворил жалобу о незаконной выдаче США россиянина Евгения Никулина, переданного американской стороне 30 марта.
Обновлено в 09:35
Политика

Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Культура

Михаил Жванецкий перенес концерт из-за травмы руки

В сообщении учреждения сказано, что из-за болезни артиста (перелома руки) Михаил Жванецкий переносит концерт на 9 июня 2019 года.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салавата Юлаева» и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 14:48
Политика

Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Политика

Дочь Назарбаева отказалась участвовать в выборах президента Казахстана

Обновлено в 06:04
Транспорт

Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля

Обновлено вчера в 10:27
Экономика

В Китае предложили полностью запретить майнинг криптовалют

Государственный комитет по развитию и реформам КНР выступил с предложением полностью запретить майнинг криптовалют.
Обновлено в 09:35
Общество

Участников реновации больше не обязаны переселять в тот же район

По словам известной активистки Кари Гуггенбергер, выступающей против программы реновации, введение поправки, позволяющей предоставлять жильё в другом районе, привело к тому, с чего начиналась её борьба.
Обновлено вчера в 09:55
Политика

Премьер Норвегии рассказала, почему не приезжала в Россию

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге ответила на вопрос, почему она не приезжала в Россию.
Обновлено в 09:42
Наука

У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты

Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Олег Степанович Барна
Украинский политик
Украинский политический деятель. Член партии «Блок Петра Порошенко». Народный депутат Украины VIII созыва.
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