Политика
Депутат Рады напал на представителя команды ЗеленскогоРИА Новости 06:05
Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрались в здании телеканала ZIK. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
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Энергетика
«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»
«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Финансы
Минэкономразвития понизило прогноз курса рубля к доллару
Ранее ведомство Максима Орешкина считало, что в среднем в 2019 году курс рубля составит 63.9 рубля за доллар.
Обновлено в 11:25
Культура
В России запустили новый телеканал «Победа»
Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Кокорина и Мамаева с вещами доставили в зал суда
Скандально известные российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли на очередное заседание суда с увесистыми сумками, заполненными личными вещами.
Обновлено в 06:45
Авто
Toyota показала тизер нового Highlander
Компания Toyota представила тизер нового поколения модели Highlander, премьера которого состоится на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 09:56
Авто
В России новый Suzuki Jimny появится только осенью
Компактный внедорожник Suzuki Jimny нового поколения приедет в Россию к началу осени 2019 года. Цены станут известны ближе к старту продаж.
Обновлено в 07:04
Общество
Жванецкий получил травму перед концертом в Светлогорске
Юбилейный творческий вечер Михаила Жванецкого, который должен был состояться 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесли из-за травмы артиста.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума
Обновлено вчера в 17:01
Транспорт
Проезд по платным участкам трассы «Дон» подорожает с 15 апреля
Обновлено вчера в 10:27
Наука
Компонент перца чили замедлил развитие рака легких
Обновлено вчера в 06:22
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Здоровье
В России 80 % вакцин приходится выливать в раковину
В России около 80 % прививок сливается в раковину. Речь идет преимущественно о вакцинах против гриппа.
Обновлено в 08:46
Политика
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Певец ALEKSEEV закрутил роман с солисткой «ВИА Гры» Ульяной Синецкой
Прогулки на лодке по каналам, нежные объятия и влюбленные взгляды — в Сеть попали кадры с романтического отпуска певца ALEKSEEV и новой солистки группы «ВИА Гра» Ульяны Синецкой .
Обновлено в 08:47
Происшествия
Насиловавших детей бывших депутатов отправили в колонию
Суд приговорил Виталия Курскова к 24 годам, а Игоря Поплевко — к 16 годам колонии строгого режима.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В интернет выложили базу данных пациентов подмосковной скорой помощи
В интернете в открытом доступе выложили базу данных пациентов скорой помощи пяти городов Московской области.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол
«Фиорентина» объявила об отставке Пиоли
"Фиорентина" на своем официальном сайте объявила об отставке Стефано Пиоли с поста главного тренера.
Обновлено в 10:21
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Кино
Георгия Данелию похоронили на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, режиссёр Георгий Данелия похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве, передаёт ТАСС.
Обновлено в 09:43
Политика
Штаб Порошенко объяснил появление Путина на его предвыборных плакатах
Создатели плаката объяснили появление на нем российского президента тем, что именно Россия и лично Путин остаются «самой большой угрозой Украине» и президент страны должен «смело смотреть ему в глаза».
Обновлено в 11:45
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в России
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
Обновлено в 05:31
Общество
В Архангельске задержали участников бессрочной акции протеста
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой
Раскрыты имена приглашенных на 70-летие Аллы Пугачевой Стало известно, кого Примадонна пригласит на юбилей.
Обновлено в 11:46