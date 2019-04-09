Политика
Депутат Рады напал на представителя команды ЗеленскогоРИА Новости 06:05
Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрались в здании телеканала ZIK. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 08:48, Ашберн
Происшествия
Начальнику СвЖД продлили домашний арест
Начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову продлили домашний арест до 12 июня, сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:46
Экономика
Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка
Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото
Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО
Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Политика
Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына
Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Наука
В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона
В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено в 02:36
Авто
Новое поколение пикапа Nissan Frontier/Navara представят в 2020 году
Nissan, который популяризировал рынок среднеразмерных пикапов 15 лет назад, в следующем году запустит полную модернизацию своей устаревшей модели Frontier.
Обновлено в 08:30
Общество
Малышева рассказала про упражнения для «потрясающего секса»
Телеведущая Елена Малышева рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс».
Обновлено в 08:42
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Наука
У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты
Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Кино
Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино
Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом
Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Порошенко извинился за лозунг про Путина
Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Общество
Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете
"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Наука
Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей
Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Политика
Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС
Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
Обновлено в 08:40
Футбол
Мамаев считает, что «странновато» думать о возвращении в сборную
Футболист отметил, что вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый.
Обновлено в 08:06