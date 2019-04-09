Политика

Депутат Рады напал на представителя команды ЗеленскогоРИА Новости 06:05

Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и представитель команды Владимира Зеленского Святослав Юраш подрались в здании телеканала ZIK. Видео инцидента опубликовано на YouTube.
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Соратник Порошенко напал на представителя Зеленского

Известия08:41

Депутат от «Блока Петра Порошенко» напал на члена штаба Зеленского

Взгляд.ру06:53

На представителя Зеленского после эфира напал соратник Порошенко

Газета.Ru04:50

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

РИА Новости06:05

Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского

RT на русском05:15

Депутат от партии Порошенко схватил за горло представителя Зеленского

Московский Комсомолец06:51

Депутат от партии Порошенко напал на представителя команды Зеленского

Rambler News Service03:51
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Вдова Дмитрия Хворостовского показала их повзрослевшего сына

Обновлено в 04:53
Происшествия

Свидетель заявил в суде, что один из потерпевших первым ударил Мамаева

Обновлено в 08:26
Происшествия

Начальнику СвЖД продлили домашний арест

Начальнику Свердловской железной дороги Алексею Миронову продлили домашний арест до 12 июня, сообщает URA.RU.
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Экономика

Набсовет «Восточного» рассмотрит отставку руководства банка

Наблюдательный совет банка "Восточный" 10 апреля рассмотрит вопрос о прекращении полномочий исполняющего обязанности председателя правления Александра Нестеренко, следует из сведений на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева в день рождения опубликовала архивное фото

Сегодня, 9 апреля, бывшая солистка группы «ВИА Гра» отмечает 40-летний юбилей.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Женщину, дважды переехавшую людей в Белоярском, посадили в СИЗО

Марину Мартемьянову, сбившую людей на Nissan в Белоярском, взяли под стражу.
Обновлено в 08:08
Политика

Мать Зеленского обвинила Порошенко в уничтожении ее сына

Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Наука

В США в национальном заповеднике поймали гигантского питона

В национальном парке Флориды (США) был обнаружен огромный 5-метровый питон.
Обновлено в 02:36
Авто

Новое поколение пикапа Nissan Frontier/Navara представят в 2020 году

Nissan, который популяризировал рынок среднеразмерных пикапов 15 лет назад, в следующем году запустит полную модернизацию своей устаревшей модели Frontier.
Обновлено в 08:30
Общество

Малышева рассказала про упражнения для «потрясающего секса»

Телеведущая Елена Малышева рассказала про упражнения, которые, по ее словам, должны обеспечить «потрясающий секс».
Обновлено в 08:42
Происшествия

Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Наука

У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты

Работа сотрудников Тель-Авивского университета, опубликованная в журнале Human Biology, предполагает, что шерстистые мамонты, жившие около 200 тысяч лет назад, и неандертальцы имели схожие генетически черты.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
Обновлено в 05:10
Кино

Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино

Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).
Обновлено вчера в 17:34
Политика

Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта

С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Адвокат Кокорина объяснил, почему футболист бил чиновника стулом

Адвокат футболиста Александра Кокорина прояснил эпизод с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта

В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Порошенко извинился за лозунг про Путина

Действующий украинский президент Петр Порошенко выполнил еще одно из требований своего соперника на выборах Владимира Зеленского и признал, что тот не является «агентом Путина».
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье

Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников

В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено вчера в 12:47
Политика

ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок

В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Финансы

ЦБ назвал тормоз экономики России

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16
Общество

Генпрокуратура отчиталась о противодействии экстремизму в интернете

"Приняты дополнительные меры, направленные на недопущение искусственного раздувания экстремистской угрозы, необоснованного привлечения к уголовной ответственности граждан за размещение подобной информации в сети Интернет", - подчеркивается в докладе.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Японский истребитель F-35A пропал с радаров над Тихим океаном

Обновлено в 08:19
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика

Путин пошутил про финских туристов в Петербурге

Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Политика

Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus.
Обновлено в 08:40
Футбол

Мамаев считает, что «странновато» думать о возвращении в сборную

Футболист отметил, что вопрос про возвращение в сборную, когда находишься здесь, странноватый.
Обновлено в 08:06
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Олег Степанович Барна
Украинский политик
Украинский политический деятель. Член партии «Блок Петра Порошенко». Народный депутат Украины VIII созыва.
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