Политика
Депутат Рады: города на Украине живут за счет наследия СССРМосковский Комсомолец 17:14
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев обнародовал на своей странице в Фейсбук поздравление с Днем строителя, в котором заявил, что страна по большому счету существует за счет того наследия, которое ей досталось от Советского союза.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:34, Вашингтон
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка
Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
В российских войсках появится своя сотовая связь
Роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи, формируют в составе бригад управления Минобороны РФ.
Обновлено в 19:29
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Депутаты Госдумы в рамках совершенствования законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан разрабатывают идею о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении украинского ударного беспилотника
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии, на котором была установлена граната.
Обновлено в 08:10
Кино
Премьеру триллера «Охота» в США отменили из-за инцидентов со стрельбой
Вначале была приостановлена лишь маркетинговая кампания фильма под названием «Охота». Поразмыслив, студия решила и вовсе отменить премьеру.
Обновлено в 03:46
Энергетика
Россия заняла второе место по поставкам СПГ в Европу
Россия занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, сообщил первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено в 19:25
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Гаджеты
Портативная колонка Sonos автоматически настраивает свой звук
Обновлено в 04:15
Экономика
В Иране намерены сократить до нуля зависимость бюджета страны от нефти
Глава организации планирования и бюджета Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что новые реформы в структуре бюджета страны направлены на полное прекращение прямой зависимости доходов от нефтяных поступлений, сообщает агентство Mehr.
Обновлено в 09:34
Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01
Экономика
Развитые обрабатывающие регионы остановились в росте
Оказалось, что в первом полугодии 2019 года промышленность в годовом выражении росла во всех типах регионов — кроме развитых с опорой на обрабатывающую промышленность и менее развитых аграрных (см. график).
Обновлено в 17:57
Футбол
Кононов отказался обсуждать судейство после матча «Ахмат» — «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после гостевой победы над «Ахматом» (3:1) в матче 5-го тура РПЛ согласился, что система видеопомощи арбитрам (VAR) должна быть на каждом матче чемпионата, а также отказался обсуждать тему судейских решений в прошедшей игре.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес
В лейбле Фадеева прокомментировали разрыв контракта с Наргиз
В лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой.
Обновлено 09 августа в 15:57
Шоу-бизнес
Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе
Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.
Обновлено в 01:49
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых китайских автомобилей РФ
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные китайские автомобили на рынке РФ.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Общество
Уровень Амура у Хабаровска вырос до 535 см
Уровень воды в реке Амур в районе Хабаровска к утру воскресенья вырос до 535 сантиметров.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Любители бургеров устроили драку со стрельбой в Петербурге
В Санкт-Петербурге в сети быстрого питания произошла драка со стрельбой, инцидент попал в объектив камер наблюдения, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:32
Политика
Зеленского призвали держать нейтралитет между Россией и США
Бывший депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко, покинувший страну в 2016 году, призвал украинского лидера Владимира Зеленского держать нейтралитет между Россией и США.
Обновлено в 06:38
Общество
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Шоу-бизнес
Имя Меган Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток
Британские издания провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что имя Меган Маркл было незаконно использовано с целью продвижения средства для похудения.
Обновлено в 08:24