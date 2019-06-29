Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит странуВести.Ru 01:30

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину. Он считает, что Климкин позорит страну, и президенту нужно срочно отстранить его от должности, передает "Россия 24".
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Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Обновлено вчера в 03:48
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В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
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«Валенсия» объявила о договоренности по трансферу Черышева

Испанский футбольный клуб "Валенсия" на своем официальном сайте объявил о том, что достиг договоренности с "Вильярреалом" и переходе российского полузащитника Дениса Черышева.
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