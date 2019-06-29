Политика
Депутат Рады Скорик: Климкин позорит странуВести.Ru 01:30
В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину. Он считает, что Климкин позорит страну, и президенту нужно срочно отстранить его от должности, передает "Россия 24".
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