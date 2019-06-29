Политика

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит странуВести.Ru 01:30

В эфире украинского телеканала депутат Рады Николай Скорик дал нелестную оценку главе украинского МИДа Павлу Климкину. Он считает, что Климкин позорит страну, и президенту нужно срочно отстранить его от должности, передает "Россия 24".
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В Сети отреагировали на критику Климкина

News.ru05:41

Депутат рассказал о позоре Украины из-за Климкина

Известия00:43

Депутат Рады назвал Климкина «позором украинской дипломатии»

RT на русском02:41

В Раде заклеймили Климкина «позором дипломатии»

Газета.Ru03:59

В Киеве заявили, что Климкин позорит Украину

Life.ru01:52

Депутат Рады Скорик: Климкин позорит страну

Вести.Ru01:30

В Сети оценили слова о позоре украинской дипломатии из-за Климкина

РИА Новости04:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Происшествия

На Курском вокзале произошло убийство

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве на Курском вокзале в Москве.
Обновлено в 06:35
Политика

Путин договорился с Меркель о сохранении «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились на полях саммита G20 в Осаке о сохранении "нормандского формата" для урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:18
Игры

В Mount & Blade 2 начался закрытый бета-тест мультиплеера

Разработчики Mount & Blade 2: Bannerlord из студии TaleWorlds Entertainment на официальной странице игры в Steam объявили о начале закрытого бета-теста мультиплеера.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Степной пожар под Новотроицком: в округе введен режим ЧС

Сегодня сильный степной пожар начался под Новотроицком. В городском округе ввели режим ЧС.
Обновлено в 08:05
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель в новом интервью изданию Реrіоdісо объяснил свою фразу, в которой назвал Россию "врагом".
Обновлено вчера в 19:20
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Путин и Абэ оценили развитие отношений между РФ и Японией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Осаке отметили серьезное продвижение в развитии двусторонних отношений по многим направлениям.
Обновлено в 07:16
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Сотрудники ДПС обыскали машину Влада Соколовского

Обновлено в 06:00
Общество

Крупнейший сервис c авиабилетами остался без рейсов в Крым

На других крупных сайтах с авиабилетами — Momondo, Kayak и Aviasales — рейсы в Симферополь по-прежнему доступны.
Обновлено вчера в 22:22
Авто

Кросс-купе Lada представили на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Космос

Телескоп TESS нашел самую маленькую экзопланету

Космический телескоп TESS (NASA) обнаружил самую маленькую экзопланету за все время миссии.
Обновлено вчера в 05:43
Космос

Тунгусский метеорит оказался увесистой диковинкой

Обновлено вчера в 11:18
Политика

Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным

Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено вчера в 13:13
Футбол

Глушаков стал футболистом «Ахмата»

Обновлено в 03:28
Экономика

Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»

Консорциум японских Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC) покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Хлопок газа произошёл в жилом доме в Коврове

В Коврове Владимирской области в жилом пятиэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Возвращение РФ в ПАСЕ не связано с украинскими моряками

Возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с украинскими моряками, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 07:35
Наука

Вымирающий северный белый носорог появится на свет от умершего самца

Вымирающий северный белый носорог может появиться на свет от умершего самца.
Обновлено 27 июня в 14:04
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика

Путин ответил на возражения Элтона Джона

Президент России Владимир Путин считает, что британский певец Элтон Джон заблуждается относительно отношения к геям в РФ.
Обновлено в 04:54
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о признании Европой Крыма российским

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова экс-лидера Украины Петра Порошенко о признании Европой Крыма территорией России, подчеркнул, что возвращение РФ в ПАСЕ – один из первых шагов по снятию антироссийских санкций.
Обновлено вчера в 04:55
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
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Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ»

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

Украинские военные в штатском минируют Донбасс

У линии соприкосновения в Донбассе зафиксированы украинские военные, переодетые для маскировки в гражданскую одежду, которые занимаются минированием территорий.
Обновлено в 07:51
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Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
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Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Николай Леонидович Скорик
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Украинский политический и государственный деятель, председатель Одесской областной государственной администрации при президенте Януковиче, был смещён с занимаемой должности и. о. президента Александром Турчиновым, в настоящее время - глава национального комитета Партии развития Украины и депутат VIII созыва Верховной Рады от партии Оппозиционный блок.
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