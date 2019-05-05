Политика
Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»РБК 01:27
Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс». Об этом он сообщил в интервью порталу Politeka, опубликованном на канале в YouTube.
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Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан.
— Семен Семенченко, украинский военный деятельDaily Storm вчера в 23:56
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:52, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» опубликовал список выживших пассажиров
Обновлено вчера в 17:54
Происшествия
Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы
Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100
В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
США направят к берегам Ирана авианосную группу
США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану о том, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.
Обновлено в 02:50
Происшествия
СК подтвердил гибель 41 человека в аварии самолета в Шереметьево
41 человек погиб при аварийной посадке пассажирского самолета в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес
Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза
Обновлено вчера в 23:33
Хоккей
«Сент-Луис» забил гол, когда Бишоп лежал на льду с травмой
«Сент-Луис Блюз» на выезде победил «Даллас Старз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ – 4:1. В середине третьего периода преимущество «музыкантов» увеличил Джейден Шварц.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
В Пермском крае прогремел взрыв на химзаводе
Обновлено в 02:44
Происшествия
Прокурор намерена запросить наказание для Кокорина и Мамаева
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ
На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 00:55
Происшествия
Катастрофа «Аэрофлота» в Шереметьево: выжила половина
Обновлено вчера в 22:28
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова в Instagram показала шпагат на коне
На одном из снимков Анастасия показывает шпагат на коне. Позировала танцовщица своему любимому, поэтому ее на коне мы видим его глазами.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
В Кемерове трое малолетних детей оказались заперты дома
Обновлено в 02:18
Происшествия
В России потребовали отказаться от SSJ-100
Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
Трагедия в Шереметьево: Кристина Орбакайте, Юлия Ковальчук и другие звезды скорбят по погибшим
Страшная трагедия накануне произошла в столичном аэропорте «Шереметьево»: в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
Обновлено в 01:00
Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено вчера в 18:57
Футбол
Клопп: «Я знаю, что вы все хотите, чтобы „Ливерпуль“ потерпел неудачу»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил уверенность, что команда уже сейчас может считать нынешний сезон успешным для себя.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России
Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием
Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Бортпроводник пострадал, спасая пассажиров горящего авиалайнера
Бортпроводник Максим Моисеев получил тяжелые травмы, спасая пассажиров во время пожара на самолете Sukhoi Superjet 100 рейса Москва — Мурманск, сообщает со ссылкой на собственные источники в «Аэрофлоте» RT.
Обновлено вчера в 14:59
Армия и оружие
ВВС США лазером сбили ракеты в воздухе
ВВС США успешно сбили нескольких ракет воздушного старта с помощью наземного прототипа лазерной установки.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Стюардесса сгоревшего SSJ-100 рассказала о действиях пассажиров
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
Обновлено вчера в 20:38
Финансы
Рубль пойдет вниз после майских праздников
По данным ряда источников, уже после затяжных майских праздников, во время которых россияне получили 9 выходных дней за две недели, рубль начнет заметно дешеветь.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
Гари Невилл: «Мне не нравится нынешний „МЮ“. Это самая унылая группа людей»
«Хаддерсфилд Таун» боролся весь сезон. Мне нравилось наблюдать за ними гораздо больше, чем за ребятами в красных футболках, если честно.
Обновлено в 02:44
Политика
В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка
Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Игры
Свежие 4K-скриншоты Chernobylite
Ресурс DSOGaming опубликовал ряд скриншотов в разрешении 4K из ранней версии игры Chernobylite, которую разрабатывает Farm 51.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Ученые назвали простой способ предотвратить раннюю смерть
Зарубежные исследователи проанализировали данные 63 тысяч человек и пришли к выводу, что умеренные физические нагрузки на выходных (в том случае, если нет времени на спорт в течение рабочей недели) снижают риск ранней смерти примерно на 30%.
Обновлено в 01:01