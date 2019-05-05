Депутат Рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»РБК 01:27

Необходимо вытянуть сейчас с оккупированных территорий все трудовые ресурсы. Необходимо четко продумать, на что мы можем пойти в плане амнистий для тех, кто не убивал украинских военных, не пытал их, и что мы будем делать с теми, кто в этом замешан.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти «обезлюдить Донбасс». Об этом он сообщил в интервью порталу Politeka, опубликованном на канале в YouTube.

Происшествия Погибших в Шереметьеве опознают путем генетической экспертизы Опознание большинства погибших в авиакатастрофе SSJ-100 проведут путем генетической экспертизы.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100 В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.

Армия и оружие США направят к берегам Ирана авианосную группу США направят к берегам Ирана ударную группу с авианосцем и бомбардировщиками в качестве «ясного сигнала» Тегерану о том, что Вашингтон готов применить силу для защиты своих интересов.

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Происшествия На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ На Сахалине местный житель обнаружил на свалке пиджак с орденами ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 6 мая сообщает «Интерфакс».

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Происшествия В России потребовали отказаться от SSJ-100 Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево призвал пассажиров отказаться от покупки билетов на рейсы, выполняемые этими воздушными судами.

Происшествия Трагедия в Шереметьево: Кристина Орбакайте, Юлия Ковальчук и другие звезды скорбят по погибшим Страшная трагедия накануне произошла в столичном аэропорте «Шереметьево»: в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.

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