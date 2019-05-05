Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 05:46

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс". По его словам, из региона надо "вытянуть все трудовые ресурсы".
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Сенатор оценил призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса

RT на русском07:59

Кто назвал РФ сверхдержавой и пытается «обезлюдить» Донбасс: Радио REGNUM

REGNUM07:00

Депутат Рады призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Московский Комсомолецвчера в 12:18

Сенатор оценила призыв депутата рады вытянуть трудовые ресурсы с Донбасса

Известия07:45

Нацизмом назвали в Госдуме призыв депутата Рады «обезлюдить Донбасс»

Газета.Ru04:54

В Совфеде напомнили Семенченко о судьбе сбежавшего в Норвегию Бабченко

ФАН03:00

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

РИА Новости05:46
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На Украине призвали «обезлюдить Донбасс»

Вести.UZ01:51
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Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Обновлено в 03:50
Происшествия

Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве

Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
Обновлено в 08:25
Политика

Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Умер участник казанского марафона

Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Грузовик с туристами упал в реку на Украине

Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Политика

РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков

Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес

Александра Стриженова попала в ДТП с детьми

Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Политика

Зеленский временно вышел из бизнеса

Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Игры

Опубликованы скриншоты игры Chernobylite про выживание в Чернобыле

Обновлено в 07:03
Футбол

Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Футбол

Администрация «Бутырки» поблагодарила Мамаева за пропаганду ЗОЖ

Обновлено в 07:35
Происшествия

Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта

В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы

1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Хоккей

«Салават Юлаев» обменял Федотова и Терещенко в «Трактор»

«Салават Юлаев» объявил об обмене с «Трактором». В Челябинск переезжают голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.
Обновлено в 06:59
Космос

Вблизи Солнечной системы образовалась черная дыра

Ученые Университета Колумбия и Университета Флориды в США узнали, что около зарождения Солнечной системы столкнулись две нейтронные звезды с образованием черной дыры.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Учителя рассказали о погибшем в Шереметьево бортпроводнике

Преподаватели заведения, где учился 22-летний бортпроводник самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров, рассказали о нем. В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина рассказали, что Моисеев был светлым человеком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол

Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»

Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Авто

Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия

На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Общество

Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы

Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
Экономика

Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России

Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии

Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае

Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Космос

Апокалиптическая звезда зависла над Смоленском: Немезида вышла из чёрной дыры и угрожает Земле - уфологи

Обновлено вчера в 04:58
Общество

В работе «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей

Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04
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Семён Игоревич Семенченко
Украинский военный деятель
Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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