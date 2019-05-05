Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 05:46
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс". По его словам, из региона надо "вытянуть все трудовые ресурсы".
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Происшествия
В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
Обновлено в 03:50
Происшествия
Путин заслушал доклады о ходе расследования ЧП в Шереметьеве
Президент России Владимир Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, министра транспорта Евгения Дитриха и главы Минздрава Вероники Скворцовой о ходе расследования катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.
Обновлено в 08:25
Политика
Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено в 07:56
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Умер участник казанского марафона
Трагически завершился традиционный казанский марафон. Во время забега скончался один из спортсменов. Причина смерти — сердечный приступ.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Грузовик с туристами упал в реку на Украине
Грузовой автомобиль с туристами упал в реку в Ивано-Франковской области Украины, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД страны.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево
Обновлено вчера в 23:58
Политика
РФ уведомила, что не будет участвовать в слушаниях по делу задержанных украинских моряков
Российская сторона уведомила Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) в Гамбурге о том, что Москва не будет участвовать в слушаниях по делу украинских моряков, задержанных за нарушение российской границы.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Александра Стриженова попала в ДТП с детьми
Подписчики внучки актера предположили, что именно спешка становится причиной ДТП в жизни Александры, которые опасны не только ей самой, но и детям.
Обновлено в 06:00
Политика
Зеленский временно вышел из бизнеса
Бизнесмен пояснил, что через пять лет, по истечении срока полномочий президента Украины Зеленский получит свою долю обратно.
Обновлено в 06:46
Футбол
Моуринью назвал лучшего полузащитника в Европе
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что полузащитник «Челси» Жоржиньо является лучшим футболистом на своей позиции в Европе в настоящий момент.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Появилось видео пожара в Шереметьево изнутри горящего самолёта
В распоряжении Лайфа появилось видео, снятое одним из пассажиров сгоревшего в Шереметьево после посадки самолёта "Аэрофлота".
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
55-летняя солистка «Фристайла» Нина Кирсо вышла из комы
1 июня 2018 года 55-летняя солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо была госпитализирована в тяжелом состоянии.
Обновлено в 04:33
Хоккей
«Салават Юлаев» обменял Федотова и Терещенко в «Трактор»
«Салават Юлаев» объявил об обмене с «Трактором». В Челябинск переезжают голкипер Иван Федотов и защитник Сергей Терещенко.
Обновлено в 06:59
Космос
Вблизи Солнечной системы образовалась черная дыра
Ученые Университета Колумбия и Университета Флориды в США узнали, что около зарождения Солнечной системы столкнулись две нейтронные звезды с образованием черной дыры.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Учителя рассказали о погибшем в Шереметьево бортпроводнике
Преподаватели заведения, где учился 22-летний бортпроводник самолета Sukhoi Superjet 100 Максим Моисеев, погибший при спасении пассажиров, рассказали о нем. В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина рассказали, что Моисеев был светлым человеком, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:47
Происшествия
Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы
Командир потерпевшего катастрофу в Шереметьево пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Мохаммед Салах не сыграет с «Барселоной»
Лидер "Ливерпуля" Мохаммед Салах не сможет помочь своей команде в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов с "Барселоной".
Обновлено в 07:33
Авто
Составлен топ-10 самых продаваемых праворульных автомобилей в РФ
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных праворульных машин в России.
Обновлено в 05:33
Происшествия
На месте аварийной посадки SSJ100 в «Шереметьево» нашли черные ящики
На месте аварийной посадки самолета Sukhoi SuperJet 100 «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево» нашли два черных ящика, сообщает РБК со ссылкой на два источника в МЧС.
Обновлено в 01:40
Общество
Более 500 мемориалов Подмосковья привели в порядок перед Днем Победы
Свыше 500 памятников привели в порядок на территории Московской области перед празднованием Дня Победы, у мемориалов отремонтировали цоколи и убрали прилегающую территорию.
Обновлено в 05:57
Экономика
Гонконг разрешил поставки свинины и говядины из России
Власти Гонконга разрешили поставки свинины, говядины, а также свиных и говяжьих субпродуктов из России.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Экс-министра Лазуткина приговорили к 12 годам колонии
Центральный районный суд Читы приговорил бывшего министра здравоохранения Забайкальского края Михаила Лазуткина к 12 годам колонии строго режима и штрафу в 12 млн рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Взрыв прогремел на химзаводе в Пермском крае
Взрыв на предприятии "Азот" в Пермском крае унес жизни трех человек.
Обновлено в 03:25
Космос
Апокалиптическая звезда зависла над Смоленском: Немезида вышла из чёрной дыры и угрожает Земле - уфологи
Обновлено вчера в 04:58
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел технический сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.
Обновлено в 06:42
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ100 призвал не травить вышедших с вещами людей
Борт вернулся в «Шереметьево» предположительно из-за удара молнии в корпус самолета.
Обновлено в 08:04