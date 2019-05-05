Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 05:46
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс". По его словам, из региона надо "вытянуть все трудовые ресурсы".
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Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области
Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия
Майкла Калви оставили под домашним арестом
Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100
На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Политика
Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес
Редакторы «Дома-2» возвращают на шоу бывших участников
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе
Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Здоровье
Проект нового онкодиспансера разработают в Тамбове за 60 млн рублей
Под Тамбовом планируют построить новый онкологический диспансер. Разработку проекта оценили в 60 млн рублей.
Обновлено в 05:46
Происшествия
СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево
Обновлено в 04:05
Религия
Радоница в этом году выпала на 7 мая
Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Финансы
Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин
Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи
Обновлено в 08:35
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 09:38
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России
В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов»
Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
Обновлено в 09:56
Общество
Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной
Обновлено в 09:00
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Происшествия
Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100
На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18