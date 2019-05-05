Политика

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»РИА Новости 05:46

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс". По его словам, из региона надо "вытянуть все трудовые ресурсы".
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В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»

Газета.Ru09:31

Сенатор оценила призыв депутата рады вытянуть трудовые ресурсы с Донбасса

Известия07:45

В Москве ответили на призыв Рады «обезлюдить» Донбасс

RT на русском09:04

Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»

РИА Новости05:46

Экс-депутат Рады назвал Семенченко жуликом из-за призыва «обезлюдить» Донбасс

Life.ru09:27

В Совфеде напомнили Семенченко о судьбе сбежавшего в Норвегию Бабченко

ФАН03:00

Депутат Рады призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Московский Комсомолецвчера в 12:18
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На Украине призвали «обезлюдить Донбасс»

Вести.UZ01:51
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в массовом убийстве в Челябинской области

Суд в понедельник арестовал до 4 июля жителя Челябинской области, который обвиняется в убийстве в жилом доме в городе Нязепетровске пятерых человек, в том числе 4-летнего ребенка, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Обновлено в 08:46
Экономика

Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России

ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Происшествия

Майкла Калви оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, передает "Интерфакс".
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился сын

Появившийся на свет ребенок стал седьмым в очереди наследования британского престола и первенцем у принца Гарри и Меган Маркл, которые поженились в мае прошлого года.
Обновлено в 09:42
Происшествия

В Шереметьево обнаружили «черные ящики» сгоревшего Superjet-100

На месте аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево лайнера Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» были обнаружены бортовые самописцы.
Обновлено в 01:44
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Редакторы «Дома-2» возвращают на шоу бывших участников

Обновлено в 09:17
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего военной операцией в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко назначил нового командующего операцией объединённых сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал об ударах молнии в двигатель

Обновлено в 08:45
Здоровье

Проект нового онкодиспансера разработают в Тамбове за 60 млн рублей

Под Тамбовом планируют построить новый онкологический диспансер. Разработку проекта оценили в 60 млн рублей.
Обновлено в 05:46
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Религия

Радоница в этом году выпала на 7 мая

Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.
Обновлено 04 мая в 05:26
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Скворцова рассказала о состоянии членов экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Неизвестные воруют с могилы Юлии Началовой игрушки и свечи

Обновлено в 08:35
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Происшествия

Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей

Обновлено в 06:25
Авто

АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4

В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия

СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия

Медведев поручил оказать помощь пострадавшим в катастрофе SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтрансу, Минфину, а также правительствам Московской и Мурманской областей оказать помощь семьям погибших и пострадавшим в авиакатастрофе с самолётом SSJ-100 в Шереметьеве 5 мая.
Обновлено в 09:38
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в понедельник вырос на 32 копейки и составил 65,4 рубля, курс евро увеличился на 26 копеек – до 73,2 рубля.
Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Высокопоставленного украинского военного заподозрили в шпионаже в пользу России

В отношении первого заместителя начальника штаба командования ВВС вооруженных сил Украины Александра Астахова открыто уголовное производство, его заподозрили в том, что он якобы занимался шпионажем в пользу России, сообщают СМИ со ссылкой на материалы суда.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать еще десять «Суперджетов»

Авиакомпания "Ямал", в парке которой в настоящее время состоит пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100, отказалась от планов покупки еще десяти машин данного типа.
Обновлено в 09:56
Общество

Мосгорсуд признал блокировку клипа рэпера Хаски законной

Обновлено в 09:00
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Кино

Режиссёр Чарли Кесслер отозвал иск о плагиате «Очень странных дел»

Обновлено в 05:54
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 10:11
Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту SuperJet 100

На опубликованных кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, что при посадке огонь охватил крыло самолета, после чего в салоне начинается паника.
Обновлено в 03:09
Общество

Александр Беглов сохранил петербуржцам сквер в Кузнечном переулке

Обновлено в 09:47
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
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Семён Игоревич Семенченко
Украинский военный деятель
Украинский общественный, военный и политический деятель. Получил известность и политический вес в качестве командира добровольческого батальона «Донбасс». Депутат Верховной Рады Украины VIII созыва от партии «Самопомощь». Первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны, майор резерва Национальной гвардии Украины.
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