Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne. Парламентарий подверг критике работу Климкина, а также раскритиковал его за внешний вид, так как дипломат "является визитной карточкой страны".

Происшествия BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей» Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

Авто Alpina выпустит свою версию BMW 8 серии Gran Coupe В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.

Политика Президент Владимир Путин рассказал о преемнике В интервью британскому изданию Financial Times президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.

Армия и оружие Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.

Политика Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую Российский президент Владимир Путин назвал переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом хорошими, деловыми и прагматичными.

Футбол Глушаков стал футболистом грозненского «Ахмата» Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом "Ахмат".

Здоровье В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.

Футбол Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.

Происшествия В жилом доме во Владимирской области взорвался газ В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Происшествия В Иркутской области прорвало дамбу на реке В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.

Гаджеты Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.

Общество Правительство России может поднять зарплаты учителям Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.

Происшествия Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Армия и оружие В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашённой Донецкой народной республике городе Ясиноватая.

Энергетика «Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту 28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.

Транспорт Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».

Армия и оружие В Европе создадут первый в мире военный интернет Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.

Общество Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.