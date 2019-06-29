Политика

Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатиюРоссийская газета 02:55

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne. Парламентарий подверг критике работу Климкина, а также раскритиковал его за внешний вид, так как дипломат "является визитной карточкой страны".
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