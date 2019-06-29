Политика
Депутат Рады: Климкин позорит украинскую дипломатиюРоссийская газета 02:55
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной Рады Николай Скорик в интервью телеканала NewsOne. Парламентарий подверг критике работу Климкина, а также раскритиковал его за внешний вид, так как дипломат "является визитной карточкой страны".
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BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»
Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
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В своем обширном каталоге M Performance, компания BMW уже представила множество способов того, как будущий владелец 8-й серии Gran Coupe сможет персонализировать стильный большой седан.
Обновлено вчера в 04:00
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Президент Владимир Путин рассказал о преемнике
В интервью британскому изданию Financial Times президент России Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике.
Обновлено 27 июня в 22:18
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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT
Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе
Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
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Путин оценил встречу с Трампом как прагматичную и деловую
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Обновлено в 03:23
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Обновлено в 03:18
Здоровье
В Башкирии за полгода ВИЧ выявили у 216 беременных женщин
По состоянию на 28 июня в регионе у 216 женщин был выявлен вирус иммунодефицита.
Обновлено в 03:27
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки
Нещадно критикуемая экспертами за невразумительную игру и слабую оборону сборная Аргентина пробилась в полуфинал Кубка Америки.
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Происшествия
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В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
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Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Путин и Эрдоган обсудили поставку Турции российских С-400
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Длительный тест-драйв: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi HTRAC High-Tech
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено вчера в 06:11
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
Обновлено в 02:29
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
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Происшествия
Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено
Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция
Обновлено вчера в 15:22
Финансы
Стало известно, как проиндексируют пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашённой Донецкой народной республике городе Ясиноватая.
Обновлено вчера в 15:26
Политика
Путин заявил, что на саммите G20 нет прорывов
Обновлено в 03:13
Энергетика
«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту
28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Транспорт
Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления
ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Армия и оружие
В Европе создадут первый в мире военный интернет
Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Знаки Зодиака, которые смогут разбогатеть до конца года
Если ты задумал кругосветное путешествие, то до конца года обязательно это сделаешь.
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Авто
Стартовали продажи нового конкурента BMW X4 от Honda
Компания Honda объявила старт продаж роскошной модификации кросс-купе Honda Avancier. Новинка позиционируется как прямой конкурент BMW X4.
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