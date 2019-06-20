Депутат Рады Бойко объяснил свой визит в РоссиюСвободная Пресса 00:20

с чего всё началось

Украинский депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко рассказал, зачем он ездил в РФ. Главной причиной стало – снижение коммунальных тарифов для жителей «незалежной».

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Происшествия Под Челябинском в ДТП с автобусом и бензовозом погибли два человека Два человека погибли и семеро получили серьезные увечья в результате автокатастрофы на 1750 километре федеральной автодороги М5 "Урал".

Политика Владимир Путин пообещал повышение зарплат в МЧС К президенту обратился пожарный из Калининграда, который рассказал, что зарплата рядовых сотрудников, работающих в МЧС, составляет 12-16 тысяч рублей, на что прожить невозможно.

Политика Путин назвал основные проблемы здравоохранения Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» рассказал об основных вопросах, которые необходимо решить в системе здравоохранения.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Политика Православных представителей Госдумы прогнали из парламента Грузии В свою очередь, Сергей Гаврилов опроверг все обвинения в участии в каких-то военных конфликтах и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».

ЖКХ С 1 июля снизится тариф на вывоз мусора в Новосибирской области Как сообщили в пресс-службе ООО «Экология Новосибирск», тариф на вывоз мусора в Новосибирской области снизится с 1 июля.

Экономика Абрамович с партнерами продаст очередной пакет акций Evraz за $200 млн До сентября 2018 года Абрамович, Абрамов и Фролов контролировали Evraz через компанию Lanebrook Ltd, у которой было 62,74% ее акций.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Политика Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).

Общество В Норильске поймали гуляющую белую медведицу В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.

Наука Алмазные детекторы могут помочь физикам в поиске темной материи Алмазные детекторы должны помочь в поиске темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Футбол Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки "Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.

Экономика Вместо пособия в 50 рублей семьи с детьми получат 10 тысяч. Но не все Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил заменить пособие по уходу за ребенком возрастом от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума (в среднем по регионам составляет около 10 тысяч рублей).

Происшествия На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Происшествия Бойко-Великого обвинили в хищении нескольких миллионов долларов По версии следствия, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея десятью процентами уставного капитала "Кредитного Экспресса", вместе с директором организации Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя сотрудниками похитил у банка более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Экономика Российское вино могут выделить в меню ресторанов Российские виноделы могут получить дополнительные преференции в виде приоритетного размещения их продукции в винных картах отечественных кафе и ресторанов.

Авто Завод Ford во Всеволожске официально прекращает работу В четверг, 20 июня, стартовал последний рабочий день на заводе Ford во Всеволожске (Ленобласть).

Футбол Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии с Владимиром Путиным» В студии присутствуют главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард «Зенита» и национальной команды Артем Дзюба.

Шоу-бизнес Сын Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу после сотрясения мозга Девятилетний сын рэпера Гуфа и Айзы Анохиной попал в больницу с сотрясением мозга.