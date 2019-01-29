Политика
Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду ЭстонииРИА Новости 08:40
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, получит госнаграду Эстонии, пишет Sputnik Эстония.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Награда для украинского радикала Сообщается, что орденом "Крест Маарьямаа IV степени" будет награжден депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".Sputnik Эстония06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
Универсал и седан британской марки получили особое исполнение Chequered Flag, которое выделяет спортивный характер модели.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет
В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого похитителя картины из Третьяковки
Ущерб был нанесен в ходе «варварской транспортировки картины» похитителем.
Обновлено в 09:15
Авто
Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Общество
В Бурятии опоздавших на урок детей заставили сидеть в противогазах
В Улан-Удэ родители семиклассников одной из школ пожаловались детскому омбудсмену, что преподаватель ОБЖ заставил их детей сидеть в противогазах в течение урока.
Обновлено в 00:43
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Транспорт
Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин
Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.
Обновлено вчера в 22:08
Авто
Renault отзывает в России 3,6 тыс. автомобилей
Под действие сервисной кампании попадает 3 622 автомобиля трех моделей Renault - Sandero, Logan и Dokker, проданные с ноября 2017 года по сегодняшний день.
Обновлено в 05:44
Теннис
Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге
Обновлено в 13:05
Авто
Renault показал салон нового Clio
Сегодня Renault рассекретил интерьер нового хэтчбека Clio и судя по изображению у пятой генерации модели будет полностью цифровая панель приборов, а также 9,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше
Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» и завоевал Фонбет Кубок Матч Премьер
Московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:0 и стал обладателем Фонбет Кубка Матч Премьер.
Обновлено в 13:49
Экономика
Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо
Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено в 13:25
Политика
Абэ назвал условие для создания военных баз США на Курилах
"США имеют право размещать свои военные объекты на территории Японии в рамках японско-американского договора о безопасности, однако место размещения [таких объектов] должно быть согласовано с правительством Японии", - цитирует его слова агентство Kyodo.
Обновлено в 05:19
Авто
Nissan Micra получил новые двигатели и вариатор
Модель не претерпела внешних изменений, но при этом получила новые системы мультимедиа, а в ее моторную линейку вошло два новых двигателя.
Обновлено в 06:49
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено вчера в 08:34
Игры
Capcom продала более 3 млн копий ремейка Resident Evil 2
Обновлено в 13:18
Энергетика
Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа
Французская нефтегазодобывающая компания Total обнаружила у берегов Великобритании в Северном море крупное месторождение природного газа.
Обновлено в 14:36
Наука
В Арктике из-за таяния льда открылись древние поля
Ранее сообщалось, что льды Гренландии тают в четыре раза быстрее, чем десять лет назад.
Обновлено в 07:53
Политика
Болтон пригрозил обидчикам Гуайдо «серьезными последствиями»
Вашингтон осуждает решение генпрокуратуры Венесуэлы начать предварительное расследование против спикера парламента Хуана Гуайдо, признанного США временного исполняющим обязанности президента республики.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Джибути перевернулись две лодки с мигрантами
Обновлено в 14:00
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Наука
Ученые доказали, что время у экрана гаджета влияет на развитие ребенка
Исследователи из Университета Калгари доказали опытным путем, что время, проведенное за экраном гаджета, влияет на развитие несовершеннолетних.
Обновлено в 12:54