Политика
Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду ЭстонииРИА Новости 08:40
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, получит госнаграду Эстонии, пишет Sputnik Эстония.
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с чего всё началось
Награда для украинского радикала Сообщается, что орденом "Крест Маарьямаа IV степени" будет награжден депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".Sputnik Эстония06:48
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