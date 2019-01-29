Политика
Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду ЭстонииРИА Новости 08:40
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, получит госнаграду Эстонии, пишет Sputnik Эстония.
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Награда для украинского радикала Сообщается, что орденом "Крест Маарьямаа IV степени" будет награжден депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".Sputnik Эстония06:48
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