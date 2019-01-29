Политика
Депутат Рады Береза, толкнувший Скабееву, получит госнаграду ЭстонииРИА Новости 08:40
Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза, толкнувший российскую журналистку Ольгу Скабееву во время работы в Парламентской ассамблее Совета Европы, получит госнаграду Эстонии, пишет Sputnik Эстония.
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с чего всё началось
Награда для украинского радикала Сообщается, что орденом "Крест Маарьямаа IV степени" будет награжден депутат Верховной рады Украины Борислав Береза. Поясняется, что Береза является "сторонником Эстонии на Украине".Sputnik Эстония06:48
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Общество
Замглавы «Росгеологии» уволен из-за скандального видео
«После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министерства Наталью Хлопунову.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Авто
Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин
Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Гаджеты
В iPhone нашли ошибку, позволяющую подслушивать собеседника в FaceTime
Компания Apple признала наличие ошибки в iPhone, которая позволяет слышать звук с телефона собеседника до ответа на вызов в FaceTime.
Обновлено в 05:58
Интернет
В работе Google и Gmail произошел глобальный сбой
В работе Google и Gmail (сервис электронной почты Google) произошел глобальный сбой, свидетельствуют данные Downdetector.
Обновлено в 06:56
Политика
Порошенко заявил, что Украине нужен «холодный мир» с Россией
Ранее Порошенко заявил, что «Россия боится трёх вещей». По его словам, это "единство и солидарность" Украины.
Обновлено в 07:44
Политика
Минюст предлагает не наказывать чиновников за «вынужденную» коррупцию
Министерство юстиции России готовит поправки в антикоррупционное законодательство, которые отменяют наказание за коррупционное преступление, совершенное "вследствие обстоятельств непреодолимой силы".
Обновлено вчера в 21:28
Общество
Электронная система Россельхознадзора подверглась атаке хакеров
Россельхознадзор сообщил о еще одной хакерской атаке на федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии «ВетИС».
Обновлено в 09:39
Авто
Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено в 03:22
Авто
Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra
Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.
Обновлено в 01:50
Политика
Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках
Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
Обновлено в 09:32
Авто
Renault раскрыла интерьер нового Clio
Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
В Брянске обрушилась часть стены строящегося здания
Часть наружной стены строящегося здания обрушилась в Брянске, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Обновлено в 10:02
Спорт
Шахматист Крамник завершил карьеру
Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Транспорт
Неэкологичные автомобили не пустят в Москву
Столичные власти поддержали предложение Совета по правам человека при президенте РФ о запрете въезда неэкологичных автомобилей с двигателями ниже «Евро-4» в определенные районы Москвы.
Обновлено в 07:01
Общество
«Метрострой» подал четыре иска к петербургским властям
Компания «Метрострой» подала четыре иска к дирекции транспортного строительства Петербурга, следует из данных картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 04:28
Происшествия
В суд направлено дело о хищениях более 20 млн руб. на Восточном
Следователи направили в суд дело нескольких сотрудников Спецстроя, которых обвиняют в хищениях более 20 млн руб. при строительстве космодрома Восточный, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).
Обновлено в 09:10
ЖКХ
В Москве в 2019 году благоустроят 50 улиц и площадей
Обновлено в 08:15
Общество
Минтруд предложил отменить медосмотры у офисных работников
Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Авто
«УАЗ Пикап» стал самым продаваемым пикапом в России
По информации специалистов аналитического агентства «Автостат», было установлено, что самым популярным среди машин такого типа оказался отечественный автомобиль «УАЗ Пикап».
Обновлено в 09:56
Экономика
Новые рубли стали чаще подделывать
В России увеличилось количество поддельных купюр номиналом в 2000 рублей.
Обновлено в 06:43
Общество
В России установили новые правила продажи молочных продуктов
В торговом зале или ином месте продажи размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира", гласит постановление.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Задержан вице-губернатор Ленинградской области
Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля.
Обновлено в 03:52
Политика
США официально выдвинули обвинения против Huawei
Американская сторона официально предъявила обвинения компании Huawei и её финансовому директору Мэн Ваньчжоу.
Обновлено вчера в 17:21
Музыка
В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми»
Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.
Обновлено в 09:09