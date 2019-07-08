Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в ДонбассеГазета.Ru 08:36
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди. Ранее информировали, что журналисты из России попали под обстрел в Донбассе.
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С борта Международной космической станции невооруженным глазом мне довелось увидеть, как рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска. И они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в это время там гибли безоружные люди.
— Елена Серова, российский политикРБК 10:05
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