Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в ДонбассеГазета.Ru 08:36

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди. Ранее информировали, что журналисты из России попали под обстрел в Донбассе.
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Космонавт Серова заявила, что с борта МКС видела обстрелы Донбасса со стороны Украины

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News.ru11:42

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Газета.Ru08:36
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Российский политик и космонавт. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года. Испытатель отряда центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
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