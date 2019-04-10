Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики ВолодинаРИА Новости 05:58

Накануне Алимова раскритиковала на своей фейсбук-странице новый режим работы Госдумы, согласно которому заседания будут начинаться в 12 часов, а не в десять. На пост с нецензурной лексикой обратили внимание ее коллеги, а также спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
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Вячеслав Володин
Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 04:00

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