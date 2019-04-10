Политика
Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики ВолодинаРИА Новости 05:58
Накануне Алимова раскритиковала на своей фейсбук-странице новый режим работы Госдумы, согласно которому заседания будут начинаться в 12 часов, а не в десять. На пост с нецензурной лексикой обратили внимание ее коллеги, а также спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Читать в источнике
Оценить119
Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 04:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:17, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал счета Абызова на 437 млн рублей
Басманный суд наложил арест на счета бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, на которых хранилось 437 млн рублей, а также на его дома и участки в Подмосковье.
Обновлено в 12:04
Общество
Путин одобрил введение туристического сбора в Петербурге
Президент Владимир Путин одобрил введение в Петербурге сбора с туристов, сообщил врио губернатора города Александр Беглов после встречи с президентом.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Почти 140 учеников отравились в школе в Перми
Обновлено в 07:21
Происшествия
Кокорина и Мамаева привезли в суд с вещами
Отмечается, что Кокорина, Мамаева и других обвиняемых привезли к зданию суда с вещами.
Обновлено вчера в 05:28
Транспорт
Алексей Текслер осмотрел челябинские трамваи
Обновлено в 08:34
Политика
Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Помощник прокурора метрополитена Петербурга задержан ФСБ
В Санкт-Петербурге при получении предполагаемой взятки сотрудниками ФСБ задержан помощник прокурора Петербургского метрополитена Григорий Боровко.
Обновлено в 11:24
Политика
Помпео: США не убедили Европу отказаться от «Северного потока — 2»
Соединённые Штаты не добились успеха в попытках убедить страны Европы не принимать участие в строительстве «Северного потока — 2», заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в конгрессе.
Обновлено в 11:43
Шоу-бизнес
Марина Зудина рассказала, что Павел Табаков не называет ее мамой
В театре Павел отца всегда называл по имени-отчеству и даже дома иногда обращался к нему «Олег Павлович», — поделилась актриса.
Обновлено в 02:48
Политика
Украинская пропагандистка вызвала Скабееву на дебаты
Украинская пропагандистка Соколова вызвала российского журналиста и телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты и дала ей 24 часа на размышления.
Обновлено в 12:00
Экономика
РУСАЛ запланировал разместить облигации на российском рынке
Компания РУСАЛ, один из крупнейших производителей алюминия в мире, намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в финансовых кругах.
Обновлено в 12:02
Экономика
Мигранты уезжают из России. За последние 27 лет такого не было
Институт социального анализа отмечает, что за последние несколько лет поток мигрантов в России резко снизился.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В команде Порошенко показали билборд с Галкиным и Зеленским
Представитель команды кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко Олег Медведев показал несколько вариантов предвыборных билбордов, пишет "Украинская правда".
Обновлено в 09:44
Происшествия
В Анапе пятилетний мальчик погиб, упав в канализационный колодец
Пятилетний мальчик в среду погиб, упав в канализационный колодец в селе Супсех в Анапе.
Обновлено в 11:55
Армия и оружие
Россию назвали небоеспособной против США в Арктике
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Навальный сообщил об иске «Московского школьника» на 1,5 млрд руб
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального связывает компанию «Московский школьник» с Евгением Пригожиным, владельцем комбината питания «Конкорд».
Обновлено в 10:21
Театры
Серебренников впервые поднялся на сцену «Гоголь-центра»
Ранее режиссеру изменили меру пресечения Режиссер Кирилл Серебренников впервые поднялся на сцену "Гоголь-центра" после отмены домашнего ареста, сообщается в Instagram театра.
Обновлено вчера в 18:51
Авто
Новый пикап Tiger 9 от JMC официально рассекречен до дебюта
В Сети появились официальные фотографии флагманского пикапа Tiger 9 от JMC.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл намерена рожать первенца дома
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Гаджеты
Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой
Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Мужчина умер в отделе полиции на северо-востоке Москвы
Следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины в отделе полиции на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 11:27
Общество
Сбербанк устранил сбой в работе приложения
Сбербанк устранил сбой в работе онлайн-сервисов и банкоматов, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы кредитной организации.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Расчеты С-400 в Крыму поразили баллистическую ракету «противника»
Боевые расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», дислоцированные в Крыму, отразили ракетный удар «противника».
Обновлено в 02:21
Общество
В отделениях «Почты России» появятся магазины Fix Price
В отделениях «Почты России» появятся точки продаж сети магазинов с фиксированными ценами Fix Price, сообщает РБК со ссылкой на источник на розничном рынке и представителя почтового оператора.
Обновлено в 02:59
Кино
41-й ММКФ объявил фильмы открытия и закрытия
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - Фильмом открытия 41-го Московского международного кинофестиваля, который пройдет в этом году с 18 по 25 апреля, станет картина французского режиссера Жана-Франсуа Рише «Император Парижа».
Обновлено в 10:33
Общество
ГИБДД предложила поднять штраф за превышение скорости в 6 раз
В России могут сразу в шесть раз увеличить штраф за превышение допустимой скорости в пределах от 20 до 40 километров.
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Хоккей
Защитник «Нью-Джерси» Яковлев подпишет контракт с «Металлургом»
По сообщению Чемпионат.com, российский защитник подпишет контракт с магнитогорским "Металлургом".
Обновлено в 09:59
Общество
Медведев рассказал, как получил двойку в четверти
В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:26