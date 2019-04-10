Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики ВолодинаРИА Новости 05:58

Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.

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Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

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