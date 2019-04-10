Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики ВолодинаРИА Новости 05:58

Накануне Алимова раскритиковала на своей фейсбук-странице новый режим работы Госдумы, согласно которому заседания будут начинаться в 12 часов, а не в десять. На пост с нецензурной лексикой обратили внимание ее коллеги, а также спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Ольга Николаевна, депутаты обращают внимание на то, что вы материтесь в социальных сетях. Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста. Потому что вас все любят, вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 04:00

Подробнее о событии

Депутат Алимова отказалась удалять вызвавший недовольство Володина пост

РБК08:25

Депутат не согласилась с Володиным, попросившим её не материться: буду равняться на Пушкина

Говорит Москва05:26

Матерящаяся в соцсетях депутат отказалась удалять публикацию

Газета.Ru07:42

Володин сделал замечание депутату от КПРФ Алимовой за нецензурную брань в соцсетях

ТАСС05:39

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

РИА Новости05:58

В.Володин попросил одного из депутатов Госдумы перестать материться в соцсетях

Агентство Москва03:52

Алимова о содержащей мат публикации в соцсети: у каждого свой подход

RT на русском08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ оставил Lada Vesta без сигнализации

Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Солистка «Фабрики» Саша Савельева впервые показала новорожденного сына

35-летняя Саша Савельева в своем официальном микроблоге "Инстаграм" опубликовала фото с новорожденным сыном, а в подписи к публикации рассказала о своем самочувствии и немного - о родах, передает LigaNews.
Обновлено в 05:03
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Дочь Валерии экстренно прооперировали

Дочь певицы Валерии Анну Шульгину экстренно прооперировали. Девушка опубликовала фотографию с капельницей в Instagram.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Из Русского музея в Петербурге попытались украсть скульптуру

Обновлено в 03:57
Происшествия

Дело Кокорина и Мамаева: суду предстоит допросить 45 свидетелей

Обновлено в 08:08
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Космос

Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12
Политика

Россия запретит ввоз яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 05:10
Финансы

Годовая инфляция в США в марте составила 1,9%, выше прогноза

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в марте в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2%.
Обновлено в 08:34
Происшествия

В Ростове столкнулись два пассажирских автобуса

Обновлено в 08:52
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Вооруженные люди напали на самолет в аэропорту Тираны

Отмечается, что пассажиры и члены экипажа не пострадали Неизвестные грабители напали на самолет авиакомпании "Австрийские авиалинии" в аэропорту столицы Албании и похитили несколько миллионов евро, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

В США заявили о потере Дерипаской контроля над «Русалом»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска не имеет контрольного пакета акций «Русала». Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе

Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Футбол

Щесны: «Нас ждет тяжелый поединок»

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щесны поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Аяксом» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

УЕФА передал в арбитражную палату дело «Милана» о нарушении ФФП

Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) огласила решение передать дело «Милана» в арбитражную палату ИФКК.
Обновлено в 08:05
Кино

Фонд кино профинансирует фильм Алексея Учителя про войну в Сирии

По итогам конкурса совет Фонда кино решил профинансировать фильм «Пальмира» кинокомпании «Рок» Алексея Учителя, продюсера и режиссера «исторической» драмы «Матильда».
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Политика

В Петербурге введут туристический сбор

Владимир Путин одобрил введение сбора с туристов. Размер сбора составит сто рублей в сутки. Взимать деньги с туристов будут гостиницы.
Обновлено в 09:05
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Смартфон, работающий под управлением Android 9.0 Pie, выйдет в России 27 мая и будет доступен по цене 49990 руб. Вместе с Galaxy A80 производитель также представил Galaxy A70 с каплевидным вырезом.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе

Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Технологии

В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи YouTube из разных стран массово сообщают о проблемах в работе видеосервиса.
Обновлено в 05:47
Здоровье

Без врача в Раякоски повторилась трагедия с гибелью пациента

В Раякоски, где нет врача, а фельдшер принимает несколько раз в неделю, произошла трагедия.
Обновлено в 09:01
Общество

«Яндекс» запустил сервис поиска пропавших домашних животных

Обновлено в 07:06
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик Б-52

Обновлено в 06:33
Авто

Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге

Дизайнеры портала «Колеса.ру» решили преобразить эту модель, взяв основные дизайнерские особенности у Chevrolet Camaro последнего поколения.
Обновлено вчера в 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ольга Николаевна Алимова
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 9 сентября 2018 года. 1-й секретарь Саратовского областного комитета Коммунистической партии Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное