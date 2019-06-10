Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СКИнтерфакс 11:12

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, такое решение приняла Мосгорпрокуратура.
Читать в источнике
Светлана Петренко
Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало.
— Светлана ПетренкоТАСС 11:25

Подробнее о событии

Хинштейн заявил, что дело журналиста Голунова передано в СК

Комсомольская правда11:42

Следственный комитет не получил документы по делу Голунова из МВД

РБК12:10

СКР: дело Голунова по-прежнему расследует МВД

Ведомости11:43

Хинштейн: передача дела в СК не свидетельствует о виновности или невиновности Голунова

ТАСС12:38

Дело журналиста Голунова решено передать из полиции в СК

News.ru12:04

В СК опровергли передачу дела Голунова из МВД

Интерфакс11:32

Голунова доставили в полицию для проведения следственных действий

Говорит Москва12:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Общество

Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей

Обновлено в 09:18
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Подозреваемые в убийстве борца выпили 40 бутылок пива на шестерых

Обновлено в 13:42
Спорт

Колобков ответил Ласицкене по поводу критики ВФЛА

Министр спорта России Павел Колобков ответил на слова российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которая раскритиковала Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики.
Обновлено в 13:07
Спорт

Променявшего США на Россию олимпийского чемпиона лишили соревнований

Двукратный олимпийский чемпион, сноубордист Вик Уайлд не может получить допуск к соревнованиям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:49
Общество

Тамбовские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Егор Крид отдает «Гелик» за лайки

Егор Крид решил разыграть среди подписчиков своего инстаграме автомобиль марки Mercedes Gelandewagen.
Обновлено вчера в 15:35
Политика

«Закон о коллаборационизме»: в ГПУ ждут выводов экспертизы от СБУ по Медведчуку

Сарган назвала полёты украинских деятелей в Москву возмутительным феноменом Пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган заявила, что в ГПУ предлагают принять закон о коллаборационизме после полётов украинских деятелей в Москву.
Обновлено в 11:02
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Инцидент с Су-30СМ в небе над Севастополем попал на видео

Нештатный инцидент, произошедший с Су-30СМ в небе над территорией Севастополя, показали на размещенном в Twitter видео.
Обновлено в 10:00
Музыка

Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади

Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Политика

Москалькова предложила отпустить Голунова под подписку о невыезде

Москалькова отметила, что Голунова было бы разумно перевести с домашнего ареста под подписку о невыезде.
Обновлено в 12:47
Шоу-бизнес

После разрыва с Брэдли Купером Ирина Шейк улетела в Исландию

После разрыва с Брэдли Купером модель демонстрирует невозмутимость, отказываясь от комментариев.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Хоккей

Умер экс-хоккеист «Спартака» и тренер Ильи Ковальчука Юрий Борисов

Борисов выступал за «Спартак» с 1962 по 1969 год и стал в его составе двукратным чемпионом Советского Союза.
Обновлено в 13:45
Авто

Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке

Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Кино

В России появятся панорамные кинозалы

Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой

Максим Галкин высмеял любовь Филиппа Киркорова к Алле Пугачевой Примечательно, что родители Галкина познакомились с Аллой Борисовной гораздо раньше, чем их сын — в 1979 году.
Обновлено в 04:47
Наука

Найдено место падения километрового метеорита

Исследователи нашли на территории Великобритании гигантскую воронку, оставшуюся после падения на Землю метеорита с диаметром около 1 километра, который столкнулся с нашей планетой примерно 1,2 миллиарда лет назад.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Кадыров одобрил освобождение по УДО чеченского правозащитника Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegam-канале выразил уверенность, что решение суда досрочно освободить главу местного отделения «Мемориала» Оюба Титиева — объективное.
Обновлено в 11:43
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Общество

Супруг британской королевы празднует 98-летие

В понедельник супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип отмечает 98-летие.
Обновлено в 06:38
Общество

Филипп Киркоров подал заявление в Главное следственное управление МВД

Филипп Киркоров устал от претензий и подал заявление в Главное следственное управление МВД РФ.
Обновлено в 10:00
Гаджеты

Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Обновлено в 11:56
Финансы

Российский фондовый рынок установил новый рекорд

Российский рынок акций снова на пике: индекс Мосбиржи в понедельник, 10 июня, обновил исторический максимум.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

Новый танковый полк развернут на Смоленщине

По информации пресс-службы Западного военного округа, танковый полк сформирован в составе общевойсковой 20-й армии и будет располагаться на базе отдельного танкового батальона с дислокацией в Смоленской области.
Обновлено в 08:02
Как работают Яндекс.Новости?
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
Главное