Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СКИнтерфакс 11:12

Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало.

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, такое решение приняла Мосгорпрокуратура.

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Шоу-бизнес Меган Маркл едва не расплакалась из-за строгих замечаний принца Гарри Внимательные репортеры заметили, что во время официальных мероприятий принц Гарри сделал два жестких замечания жене, которые почти довели ее до слез.

Политика Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.

Энергетика Цены на нефть могут упасть до 30 долларов за баррель Как говорит первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, мировые цены на нефть могут упасть ниже 40 долларов за баррель, и даже до 30 долларов за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти нынешним летом.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Авто Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12% В общей сложности на протяжении последнего месяца весны на территории России было продано 428 тыс. автомобилей с пробегом.

Происшествия В анализах Голунова не нашли наркотиков Анализ биологических следов, принадлежащих арестованному журналисту «Медузы» Ивану Голунову, не выявил в них присутствия наркотических веществ.

Музыка Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.

Футбол Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.

Происшествия Появилось видео столкновения фуры с колонной МЧС под Тулой Как сообщили в пресс-службе МЧС по Тульской области, четыре автомобиля из колонны, направлявшейся в Керчь для плановых работ по разминированию, сделали техническую остановку.

Шоу-бизнес Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».

Политика На президентских выборах в Казахстане победил кандидат от Назарбаева Состоянием на 10 часов вечера, на выборах лидировал кандидат от власти Токаев, набирая 70% поддержки избирателей, таким образом, он побеждает в первом туре.

Происшествия В ООН признали нарушение иммунитета российского дипломата в Косово Советник по правовым вопросам ООН Ферреро де Суарес заявил, что косовская полиция нарушила дипломатический иммунитет российского сотрудника миссии Михаила Краснощекова.

Происшествия В Москве задержан корреспондент «Медузы» Иван Голунов Рейтер отмечает, что сам корреспондент заявил, что наркотики ему подбросили. Адвокату он рассказал, что после задержания его избили.