Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СКИнтерфакс 11:12
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, такое решение приняла Мосгорпрокуратура.
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Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало.
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