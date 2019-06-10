Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СКИнтерфакс 11:12

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве. Об этом "Интерфаксу" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, такое решение приняла Мосгорпрокуратура.
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Светлана Петренко
Уголовное дело Ивана Голунова по-прежнему находится в производстве следователей Главного управления МВД по Москве, в органы СК оно не поступало.
— Светлана ПетренкоТАСС 11:25

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