Депутат Госдумы заявил о паранойе Климкина из-за слов о КрымеМосковский Комсомолец 00:15

с чего всё началось

У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления - и, как ни странно, целый министр всему этому верит.

Высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина о «специальном» переселении властями России людей в Крым депутат Госдумы, представляющий крымский регион, Руслан Бальбек назвал паранойей.

Депутат Госдумы заявил о паранойе Климкина из-за слов о Крыме

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Происшествия Появилось видео с места крушения МиГ-21 в Индии В Сети опубликовали видео с места крушения истребителя МиГ-21 ВВС Индии.

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Общество В Германии нашли вещи советских и польских граждан, убитых нацистами На западе Германии в Арнсбергском лесу были обнаружены вещи более 200 советских и польских граждан времен Второй Мировой войны.

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Энергетика Норвежский суверенный фонд распродаст доли в нефтегазовых компаниях Норвежский фонд национального благосостояния (ФНБ), который является крупнейшим в мире, продаст часть своих нефтегазовых активов.

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