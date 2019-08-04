Политика

Депутат Госдумы прокомментировал слова Помпео о принадлежности КрымаЭкономика сегодня 08:59

Извечные заявления американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости вернуть Крым в состав Украины являются типичным проявлением жандармской политики США, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.
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В Госдуме ответили на слова Помпео о возвращении Крыма в состав Украины

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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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