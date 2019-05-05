Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автоматаRT на русском 09:10

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале. Как передаёт РИА Новости, депутат заявил, что в Камышлове он помогал обманутым дольщикам.

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Здоровье Специалисты назвали самые ранние признаки болезни Паркинсона, скрывающиеся в глазах По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, пациенты с болезнью Паркинсона часто испытывают различные проблемы со зрением.

Общество ФСИН допустила проведение «Бессмертного полка» во всех колониях Замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко допустил распространение акции «Бессмертный полк» на все колонии в стране; ранее стало известно, что на акцию памяти выйдут заключенные саратовской исправительной колонии.

Технологии Шэньчжэнь станет первым городом Китая с коммерческой сетью 5G Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году.

Политика Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.

Авто Dodge Durango SRT Pursuit Trap или безумный 797-сильный внедорожник Для участия в гонке Tire Rack One Lap of America, которая проходит с 4 по 11 мая, инженеры подразделения SRT Engineering подготовили модифицированную версию внедорожника Dodge Durango SRT Pursuit Trap.

Кино Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильма Невероятный кассовый успех фильма "Мстители 4: Финал" стал в какой-то степени разочарованием для его создателей братьев Руссо, так как обсуждения рекордов постепенно затмили все остальные достоинства их работы.

Общество Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.

Армия и оружие Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.

Единоборства Федор Емельяненко еще не принял решения о своей карьере Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.

Политика Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.

Политика На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".

Происшествия Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.

Армия и оружие В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Музыка Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.

Политика Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.

Авто Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .

Политика Группа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине Группа по расследованию преступлений пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко создана в Незалежной.

Армия и оружие Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Политика В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.

Политика Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.