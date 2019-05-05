Происшествия

Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автоматаRT на русском 09:10

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале. Как передаёт РИА Новости, депутат заявил, что в Камышлове он помогал обманутым дольщикам.
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Депутат Госдумы заявил, что стрелял во дворе дома из охолощенного автомата

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Стрелявший из автомата Дмитрий Ионин подарил его юнармейцам Екатеринбурга

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Говорит Москва08:20
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По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, пациенты с болезнью Паркинсона часто испытывают различные проблемы со зрением.
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В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

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США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
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Замглавы управления по делам промышленности и информационных технологий Шэньчжэня Сюй Чжибинь рассказал, что запуск коммерческого использования 5G в городе планируется осуществить к 2020 году.
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Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.
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Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильма

Невероятный кассовый успех фильма "Мстители 4: Финал" стал в какой-то степени разочарованием для его создателей братьев Руссо, так как обсуждения рекордов постепенно затмили все остальные достоинства их работы.
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Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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Турция предложила России соглашение по курдскому региону Сирии

Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
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Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях

Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
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В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары

Свердловские синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП

В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы

На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.
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В Уфе на канатной дороге застряли семь пассажиров

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Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

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Политика

Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
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Обновлено в 08:16
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Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Aurus На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) -- парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant .
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Кто станет правителем Семи Королевств по мнению букмекеров

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Группа по расследованию преступлений пока еще действующего президента Украины Петра Порошенко создана в Незалежной.
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Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС

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В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан

В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус

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Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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Дмитрий Ионин
Российский политик
Российский политик, депутат разных уровней, получивший в октябре 2017 года мандат депутата Государственной думы VII созыва от партии «Справедливая Россия» в связи с назначением бывшего депутата Александра Буркова и. о. губернатора Омской области. Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Свердловской области.
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