Происшествия
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автоматаRT на русском 09:10
Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале. Как передаёт РИА Новости, депутат заявил, что в Камышлове он помогал обманутым дольщикам.
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Депутат Ионин объяснил, почему стрелял в Камышлове, и подарил автомат юнармейцам
Екатеринбург Онлайн07:14
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США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018-го.
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Помпео заявил о необходимости России «убраться прочь» из Венесуэлы
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Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
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Ранее турецкие части провели операции «Щит Ефрата» и «Оливковая ветвь» против курдских повстанческих сил в Сирии.
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Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко еще не принял решения о своем будущем.
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Политика
Рогозин прокомментировал слова экс-главкома НАТО о новых санкциях
Глава "Роскосмоса", бывший представитель России при НАТО в Брюсселе Дмитрий Рогозин прокомментировал слова американского адмирала и экс-главкома альянса Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.
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На Украине предложили отдать под суд ветеранов Красной армии
На Украине предложили судить ветеранов Великой отечественной войны, как это "делается во всех нормальных странах".
Обновлено в 07:45
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары
Свердловские синоптики выпустили штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
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Происшествия
Звезды шоу Stand Up погибли в ДТП
В Краснодарском крае в страшном ДТП погибли пять человек, двое из которых оказались комиками общероссийского шоу Stand Up.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
В Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в столице стартовала вторая ночная репетиция парада в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает в субботу корреспондент РИАМО.
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Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
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Суд в Кувейте разрешил освободить россиянку под залог в $65 млн
Апелляционный суд Кувейта разрешил освободить под залог в 20 млн динар (более $65 млн) россиянку Марию Лазареву, приговоренную к 10 годам тюрьмы за растрату госсредств, передает «РИА Новости» со ссылкой на советника председателя Торгово-промышленной палаты Москвы Владимира Сидорова.
Обновлено в 08:18
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Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам
Обновлено в 08:16
Авто
Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю
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Кто станет правителем Семи Королевств по мнению букмекеров
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Политика
Группа по расследованию преступлений Порошенко создана на Украине
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Армия и оружие
Израиль ликвидировал одного из командиров ХАМАС
Израильские военные ликвидировали полевого командира движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
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В посольстве РФ в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной группировки Талибан
В посольстве России в Афганистане заявили, что на приеме в дипмиссии были бывшие члены запрещенной в России террористической группировки Талибан.
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Альпинист умер при восхождении на Эльбрус
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Постпред России допустил выход из конвенции по правам человека
Постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский в интервью РИА "Новости" отметил, что не исключает, что Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ), если не удастся найти компромисс.
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Происшествия
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Около острова Большой Тютерс в Финском заливе обнаружена советская подводная лодка Щ-302 "Окунь", которая погибла в октябре 1942 года при выходе на боевое задание.
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