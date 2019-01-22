Общество

Георгий Бовт о том, как россияне мечтают о списании долгов за газГазета.Ru 01:10

Общественность взбудоражена: как так, грозненский районный суд списал 9 млрд рублей долгов жителям республики по платежам за газ.
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В «Газпроме» заявили, что не знают, откуда взялась сумма долга жителей Чечни в 9 миллиардов рублей

Эхо Москвы21:11

«Дочка» «Газпрома» опровергла сообщение о списании 9 млрд рублей долгов за газ в Чечне

Ведомости18:51

«Газпром» подал жалобу на решение о списании 9 млрд долгов жителей Чечни

Коммерсантъ09:47

«Дочка» «Газпрома» опровергла сообщение о списании ₽9 млрд долгов в Чечне

РБК18:02

«Газпром межрегионгаз Грозный» опроверг списание 9 млрд рублей долгов за газ жителям Чечни

ТАСС14:00

В «Газпроме» опровергли списание девяти миллиардов долгов жителям Чечни

Lenta.ru19:47

«Чем мы хуже»: вслед за Чечней списания долгов за газ требуют другие регионы

Век04:36
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Автоматически обработано 7198 источников, обновлено в 21:41, Ашберн
Происшествия

Два судна загорелись в Керченском проливе

Обновлено в 11:09
Наука

Власти Китая подтвердили рождение генетически модифицированных детей

Обновлено в 21:07
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» выкатился за пределы ВПП в «Шереметьево»

Обновлено в 11:50
Общество

Концентрация кокаина в Темзе достигла опасного для угрей уровня

Повышенная концентрация наркотических веществ в водах британской Темзы привела к увеличению активности обитающих в реке угрей, пишет The Times со ссылкой на исследование ученых.
Обновлено в 18:57
Авто

Geely объявила сроки старта продаж нового кроссовера Emgrand X7

Российские дилеры Geely с 23 января начнут продажи нового кроссовера Emgrand X7.
Обновлено в 08:24
Авто

Автоэксперт рассказал, как быстро завести машину в сильные морозы

Обновлено в 08:15
Экономика

«Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объявили о слиянии

Торговые сети «Дикси», «Бристоль» и «Красное&белое» объединятся в одну компанию, которая станет третьим по величине продовольственным ритейлером в России после X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнита».
Обновлено в 11:36
Происшествия

Виторган и Богомолов подрались из-за Собчак, сообщили СМИ

Актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым в центре Москвы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 18:17
Транспорт

В Госдуме предложили разрешить продажу невозвратных билетов в плацкарт

Обновлено в 18:38
Космос

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом

Следующий пуск с космодрома Восточный состоится летом, сообщил в понедельник Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входящий в Роскосмос.
Обновлено в 04:19
Авто

В Сеть выложили фото нового Volkswagen Golf без камуфляжа

Обновлено в 09:02
Технологии

WhatsApp ограничил отправку сообщений

Мессенджер WhatsApp ограничил функцию рассылки сообщений, пишет портал Metro.
Обновлено в 08:44
Авто

Первый экземпляр новой Toyota Supra продали за $2,1 миллиона

На торгах, проводимых аукционным домом Barrett-Jackson Auction, был реализован первый экземпляр возрожденного спорткара Supra.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Поиски моряков в Черном море продолжают пять судов

Пять судов продолжают поиски членов экипажа двух судов, загоревшихся в Черном море, утром во вторник к работам планируется привлечь вертолет.
Обновлено в 18:35
Общество

В Пензенской области завели дело из-за кроватей из досок в больнице

Против главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Пензенской области возбудили административное дело после того, как пациентов разместили на кроватях из досок и стульев, передает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

Возможный дизайн складного Motorola RAZR появился в Сети

Обновлено в 05:48
Политика

В Венесуэле схватили группу мятежных военных

Вооружённые силы Венесуэлы сообщили о захвате мятежных военных, которые завладели оружием и поставили под угрозу жизни двух чиновников.
Обновлено в 08:52
Технологии

Аппарат для общения с помощью силы мысли начали тестировать в России

Обновлено в 20:57
Спорт

ФФККР прокомментировала слова 13-летней фигуристки о пользе допинга

Обновлено в 08:03
Происшествия

Пять моряков числятся пропавшими после пожара в Керченском проливе

Пресс-служба Росморречфлота уточнила данные по ходу спасательной операции в Керченском проливе, где горят два судна «Канди» и «Маэстро», шедшие под флагом Танзании.
Обновлено в 14:23
Кино

Скончался французский актер Франсуа Перро

Во Франции на 95-м году жизни умер актер театра и кино Франсуа Перро.
Обновлено в 15:02
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Московский планетарий опубликовал карту-расписание полного затмения Луны. Оно началось в 6:34 по московскому времени.
Обновлено в 00:34
Происшествия

На горящих судах в Черном море возникла угроза взрыва

Угроза взрыва существует на горящих в Черном море судах, сообщили "Интерфаксу" в Новороссийском морском спасательно-координационном центре.
Обновлено в 16:02
Происшествия

BlaBlaCar запустит идентификацию пользователей по паспортам

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar запустит идентификацию российских пользователей по паспортным данным.
Обновлено в 11:27
Политика

Чубайс признал поражение в споре с Захаровой о бедности россиян

Председатель правления компании «Роснано» Анатолий Чубайс с иронией признал победу официального представителя МИД России Марии Захаровой в диспуте о причинах бедности россиян.
Обновлено в 11:58
Политика

Новак назвал условия подписания нового транзитного договора с Украиной

Министр энергетики России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24». назвал базовые условия подписания нового транзитного контракта с Украиной.
Обновлено в 13:36
Футбол

Кокорин назвал россиян «стадом баранов»

Обновлено в 11:42
Армия и оружие

Российские военные нашли схрон боевиков с оружием в Сирии

Российские военные обнаружили в провинции Дераа, Сирии, схрон с оружием и боеприпасами, оставленный сдавшимися боевиками.
Обновлено в 21:18
Политика

Япония вложит 1,16 млрд рублей в создание центра хранения радиоактивных отходов в Приморье

Япония выделит 1,16 млрд рублей на закупку оборудования для Регионального центра кондиционирования и долговременного хранения радиоактивных отходов в Приморском крае.
Обновлено в 20:56
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