Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузахРБК вчера в 22:49
«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест», — говорится в письме. По словам депутата, это количество должно быть увеличено на 25% и доведено до 1000. Как отметил Чернышов, в российских вузах сейчас 518,4 тыс. бюджетных мест.
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с чего всё началось
Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.РИА Новостивчера в 20:16
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