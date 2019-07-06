Депутат указывает, что сейчас количество бюджетных мест в российских вузах, на которые будут принимать абитуриентов, составляет 518,4 тысячи человек.

с чего всё началось

«В настоящий момент на 10 тысяч молодых людей в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест», — говорится в письме. По словам депутата, это количество должно быть увеличено на 25% и доведено до 1000. Как отметил Чернышов, в российских вузах сейчас 518,4 тыс. бюджетных мест.

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