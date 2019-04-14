Общество
Депутат Госдумы от Югры отчитался о доходах в 150 млн рублейМуксун.fm 00:11
Годом ранее доход Завального составил 16,4 млн. рублей, сообщает ИА «СИА-Пресс». Суммарный доход двух сенаторов Совета Федерации от округа и второго депутата Госдумы составил чуть больше 30 миллионов рублей. Ранее о доходах отчитался президент РФ Владимир Путин.
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Экономика
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Сокращение иностранных инвестиций в Россию в текущем году можно отчасти объяснить делом основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 09:22
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Космическая программа США зависит от России, заявили в кабмине
Вице-премьер России Юрий Борисов завил, что космическая программа США зависит от российского оборудования.
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Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
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Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России
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По информации ФСБ России по Тюменской области, в пятницу в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий силовики получили информацию о расположении в одном из частных домов в Тюмени вооруженных боевиков международной террористической организации "Исламское государство"1, запрещенной в России.
Обновлено 12 апреля в 16:18
Футбол
Мурад Мусаев: «Пенальти после удара Стоцкого был»
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил результат матча 23-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:1). — «Динамо» показало отличную игру.
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Физик признался, что боится инопланетной жизни
Британский физик Брайан Кокс признался, что напуган перспективой процветания инопланетной жизни где-то во Вселенной.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
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Авто
Названы самые доступные кроссоверы и внедорожники
Обновлено в 08:01
Происшествия
Опровержена информация об избиении покупателя охранниками магазина
Дежурный офицер заявил. что сегодня не было зафиксировано инцидентов с избиением покупателя охранниками "Пятерочки", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Петербурге избили депутата Милонова
Обновлено в 04:27
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Общество
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Обновлено вчера в 17:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл тысячную гонку «Формулы-1», Квят сошел
На трассе международного автодрома в Шанхае завершилась гонка тысячного этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" – Гран-при Китая.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
В Сети показали концептуальный смартфон Maserati GranTurismo
Эксперты подчеркивают, что на рендерах показан концептуальный вариант смартфона, и крайне маловероятно, что будет выпущен реальный Maserati GranTurismo.
Обновлено в 10:35
Общество
Эксперты рассказали, как найти самые дешевые авиабилеты
Специалисты, занимающиеся поиском самых дешевых авиабилетов, дали несколько советов путешественникам, как найти билет за минимальную цену, сообщает Travel and Leisure.
Обновлено в 08:23
Авто
Бренд Volkswagen в марте увеличил продажи LCV в России
В марте в России увеличился уровень продаж легких коммерческих автомобилей немецкой марки Volkswagen.
Обновлено в 06:45
Футбол
Лучший бомбардир «Шинника» интересен клубу из Чехии, но может оказаться в РПЛ
По информации из источников, близких к руководству «Шинника», летом лучший бомбардир волжан отправится на сбор с клубом РПЛ.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Политика
Отец Ассанжа попросил экстрадировать его сына на родину в Австралию
Отец арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон обратился к австралийским властям с призывом добиться экстрадиции его сына на родину.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне
В Москве во время матча любительской лиги по водному поло прямо в бассейне произошла потасовка с участием игроков и одного из тренеров.
Обновлено в 04:40
Политика
Forbes назвал богатейшие семьи Кремля
Обновлено в 10:49
Авто
Маленький трактор: LADA 4х4 стала «мечтой тракториста»
Вместо переднего бампера появился отвал для земляных и строительных работ, а вместо заднего – рама.
Обновлено в 02:23
Общество
ЦОДД предупредил москвичей о гололеде на дорогах
Центр организации безопасности дорожного движения (ЦОДД) предупредил об ухудшении погодных условий в Москве и гололеде на дорогах.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06