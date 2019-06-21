Политика
Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акциейФАН вчера в 22:27
По словам российского депутата, в ходе попытки покинуть гостиницу Гаврилов получил удар по затылку, а в аэропорту к ним в отдельный зал проникли журналисты, что также было похоже на спланированную провокацию. Беспорядки в столице Грузии продолжались до поздней ночи.
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Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.
— Сергей Гаврилов, российский политикLenta.ru вчера в 19:08
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Шоу-бизнес
Умирающая от рака Александра Яковлева отыграла последний спектакль
Обновлено вчера в 02:04
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном
Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.
Обновлено вчера в 05:31
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Политика
В столкновениях в Тбилиси пострадали десятки человек
Обновлено вчера в 16:22
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено вчера в 01:31
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
В результате санации Коган стал владельцем почти 82% акций банка, а его прежний владелец Николай Цветков сохранил миноритарную долю - около 12%.
Обновлено вчера в 09:14
Общество
Местами дожди и тепло — прогноз погоды в Сахалинской области на 20 июня
Местами пройдут небольшие дожди. В южной части региона ожидается туман, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ФГБУ "Сахалинское УГМС".
Обновлено 19 июня в 06:30
Кино
Вышел новый трейлер мультфильма «Angry Birds 2 в кино»
В Сети появился новый трейлер мультфильма о сердитых птичках «Angry Birds 2 в кино».
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Путин выступил с обращением к выпускникам российских школ
Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы и началом взрослой жизни, пожелав им выбрать профессии по душе.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В одном из кузбасских городов арестовали суши-бар
В Анджеро-Суджинске индивидуальный предприниматель оплатил долг в пять миллионов рублей, что бы у него не забрали суши-бар.
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Путин поручил обеспечить тюменский поселок питьевой водой
Село Каскара всего в 20 километрах от Тюмени, но почти у половины его жителей нет питьевой воды.
Обновлено вчера в 09:18
Общество
Владимиру Путину показали фельдшерский пункт в Челябинской области
Напомним, что в конце апреля глава региона Алексей Текслер анонсировал появление в Челябинской области порядка ста новых фельдшерско-акушерских пунктов.
Обновлено вчера в 06:06
Экономика
Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы
Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн арестован оперативник ФСБ
19 июня оперативника задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей, пишет «Фонтанка».
Обновлено вчера в 16:30
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
В ДНР сообщили о погибшем в результате обстрелов защитнике республики
В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в Донецкой Народной Республике погиб один военнослужащий.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие
Россия представит сделанный на 3D-принтере танк
Помимо танка, посетители смогут увидеть на открытой выставочной площадке модернизированный танк Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ машиностроительной компании "Витязь".
Обновлено вчера в 23:10
Авто
«Яндекс.Авто» стал доступен в 9 городах России
Популярный сервис теперь стал доступнее.
Обновлено вчера в 11:11
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Любовница экс-супруга Ирины Пеговой требует от него пять миллионов
Обновлено вчера в 12:00
Экономика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено вчера в 05:45
Общество
Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала
Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.
Обновлено вчера в 10:06
Общество
Названы самые оперативные в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Ассоциации туроператоров России опубликовала список стран, которые могут быстро предоставить россиянам шенгенскую визу.
Обновлено вчера в 22:25