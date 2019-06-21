Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акциейФАН вчера в 22:27

Казалось, скандал в Грузии разгорелся на пустом месте. Якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший туда на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Помните, как у Ельцина: «Не так сели!»

с чего всё началось

Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении сторонников Саакашвили на членов российской делегации в Тбилиси. Накануне в столице Грузии произошло нападение на членов российской делегации, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия.

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