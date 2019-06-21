Политика

Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акциейФАН вчера в 22:27

Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении сторонников Саакашвили на членов российской делегации в Тбилиси. Накануне в столице Грузии произошло нападение на членов российской делегации, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Били, закидывали бутылками»: Депутат Госдумы рассказал, как сторонники Саакашвили напали в Грузии на российских политиков

Казалось, скандал в Грузии разгорелся на пустом месте. Якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший туда на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Помните, как у Ельцина: «Не так сели!»
Комсомольская правдавчера в 15:38

Подробнее о событии

В Госдуме назвали признаки спланированности беспорядков в Грузии

Экономика сегодня02:52

Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акцией

ФАНвчера в 22:27

Появилось видео момента нападения на российских дипломатов в Грузии

Известиявчера в 20:50

Момент нападения на российских депутатов в Грузинском парламенте сняли на видео

РЕН ТВвчера в 19:59

Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии

Lenta.ruвчера в 17:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика

Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии

Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок

Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября

Обновлено вчера в 05:43
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие

На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения

Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США

Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ

Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Обновлено в 02:27
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика

Путин объяснил падение доходов россиян

Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Баскетбол

«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА

Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Наука

Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин

Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено 19 июня в 13:34
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика

Российских туристов попросили не ездить в Грузию

«Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется», — приводит telegram-канал RT заявление Совфеда.
Обновлено в 02:47
Общество

Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Технологии

На рынок выходят новые микроЦОДы

Представленный комплекс включает в себя серию микроЦОДов NetShelter APC by Schneider Electric, которые сертифицированы Cisco для размещения внутри них вычислительной платформы Cisco HyperFlex.
Обновлено в 02:37
Политика

Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Происшествия

Полиция задержала участников массовой драки на пляже в Озерках

Обновлено в 01:13
Авто

Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами

Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня

В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Авто

В Сети показали Lada 4x4 с АКПП

Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Политика

Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

На официальном портале произошла врачебная ошибка

СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное