Политика
Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акциейФАН вчера в 22:27
Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении сторонников Саакашвили на членов российской делегации в Тбилиси. Накануне в столице Грузии произошло нападение на членов российской делегации, приехавшей для участия в 26-й Международной ассамблее православия.
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с чего всё началось
«Били, закидывали бутылками»: Депутат Госдумы рассказал, как сторонники Саакашвили напали в Грузии на российских политиков
Казалось, скандал в Грузии разгорелся на пустом месте. Якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший туда на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Помните, как у Ельцина: «Не так сели!»Комсомольская правдавчера в 15:38
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 03:12, Вашингтон
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия
Курировавший правительство Петербурга офицер ФСБ пойман с 10 миллионами рублей
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест оперативного сотрудника отдела Кировского района ФСБ 33-летнего капитана Кирилла Либена, задержанного при получении 10 миллионов рублей от предпринимателя.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в попытке поменять мировой порядок
Глисон обвинила Москву в использовании хаоса для распространение влияния за пределы ближнего зарубежья.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
Путин назвал условие освобождения арестованных украинских моряков
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в ходе прямой линии на поступивший с Украины вопрос про украинцев, находящихся в российских тюрьмах, и перспективы минских договоренностей, заявил, что вопросы освобождения пленных украинцев и россиян, узников украинских тюрем, должны решаться в комплексе.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Путин заявил о повышении пенсии военным пенсионерам с 1 октября
Обновлено вчера в 05:43
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Команда президента Украины готовит Зеленского к встрече с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского готовится к встрече российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:09
Армия и оружие
На «Армии-2019» представят перспективные образцы вооружения
Корпорация «Уралвагонзавод» продемонстрирует военным специалистам перспективные образцы вооружения на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
Обновлено вчера в 23:56
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска иранской ракеты по беспилотнику США
Иранские источники опубликовали видеозапись пуска ракеты по американскому шпионскому беспилотнику.
Обновлено вчера в 14:46
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил падение доходов россиян.
Обновлено вчера в 05:45
Баскетбол
«Нью-Орлеан» выбрал Зайона Уильямсона под первым номером на драфте НБА
Под первым номером на драфте НБА был выбран форвард Зайон Уильямсон.
Обновлено вчера в 19:45
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено 19 июня в 13:34
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Российских туристов попросили не ездить в Грузию
«Российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется», — приводит telegram-канал RT заявление Совфеда.
Обновлено в 02:47
Общество
Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.
Обновлено в 01:00
Технологии
На рынок выходят новые микроЦОДы
Представленный комплекс включает в себя серию микроЦОДов NetShelter APC by Schneider Electric, которые сертифицированы Cisco для размещения внутри них вычислительной платформы Cisco HyperFlex.
Обновлено в 02:37
Политика
Борис Джонсон лидирует в борьбе за пост премьера Великобритании
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и нынешний глава Форин оффиса Джереми Хант вышли в финальную стадию борьбы за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 08:27
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Летнее солнцестояние в этом году придется на 21 июня
В 2019 году летнее солнцестояние произойдет в пятницу, 21 июня, в 18 часов 54 минуты по московскому времени В Челябинской области оно придется на 20 часов 54 минуты.
Обновлено 19 июня в 01:28
Авто
В Сети показали Lada 4x4 с АКПП
Фотографии "Нивы" с автоматической коробкой передач недавно появились в группе "Новости Лада" в социальной сети ВКонтакте.
Обновлено в 00:59
Политика
Чешский президент призвал Украину смириться с потерей Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с воссоединением Крыма с Россией, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
На официальном портале произошла врачебная ошибка
СКР пообещал исключить лишение свободы для медиков Разработанный Следственным комитетом России (СКР) законопроект об уголовной ответственности врачей, вводящий две новые статьи в УК РФ, появился вчера на федеральном портале нормативных правовых актов.
Обновлено вчера в 19:20