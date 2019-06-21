Депутат Гаврилов рассказал о случившемся в ГрузииSnob.ru вчера в 18:39

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом Вечером в четверг в Тбилиси начались беспорядки — несколько тысяч человек пытались штурмовать здание парламента Грузии на проспекте Руставели и требовали проведения внеочередных выборов.

с чего всё началось

Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.

Гаврилов отказался называть их имена. Что еще известно: Как сообщал портал «Новости-Грузия», протесты начались из-за прибытия делегации из России во главе с Гавриловым. Российский парламентарий начал заседание в грузинском парламенте, сидя в кресле спикера.

Депутат Гаврилов рассказал о случившемся в Грузии

Политика Пожарный из Светлого пожаловался Путину на низкую зарплату Пожарный из Светлого Станислав Таукачикас пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на низкую зарплату.

Технологии Rutube запустит бесплатный онлайн-кинотеатр Видеохостинг Rutube создает онлайн-кинотеатр с новой бизнес-моделью – доступ к контенту будет предоставляться бесплатно и без рекламы.

Политика В Госдуме назвали причастных к провокации в Тбилиси К организации акций протеста против российской делегации на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси причастны не только грузинские радикалы, но и украинские парламентарии, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Шоу-бизнес Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.

Общество Ученица лицея набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по нескольким предметам 100 баллов на экзамене по русскому языку набрали 3 новотроицких выпускника: ученики лицея №1 Елизавета Федотова и Владислав Алексеев, а также Даниил Вирт из гимназии №1.

Политика Указ Зеленского о роспуске Верховной рады признали конституционным Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о роспуске Верховной рады.

Экономика Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Общество СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки Следственный комитет России подготовил и вынес на общественное обсуждение поправки в Уголовный кодекс РФ, вводящие новые составы преступлений за врачебные ошибки.

Общество МФЦ получат право предоставлять все виды госуслуг Многофункциональные центры (МФЦ) планируют превратить в единый канал коммуникаций между гражданами и предпринимателями со всеми органами власти.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Происшествия К дому Алибасова приехала полиция К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».

Политика Российский ВЭБ подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж Внешэкономбанк (ВЭБ) направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк, сообщила госкорпорация.

Технологии Роскачество проверило приложения по доставке продуктов Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.

Происшествия В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.

Политика Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Шоу-бизнес Ксения Собчак отказалась от алиментов Ксения отказалась от алиментов и сняла с бывшего мужа эту обязанность.

Общество Выпускникам каких вузов платят более 100 тысяч рублей Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил рейтинг вузов России 2019 года по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере IТ-технологий.

Политика На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».

Наука Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.

Армия и оружие Авиакомпаниям США запретили полеты в воздушном пространстве Ирана Ранее над территорией республики был сбит американский беспилотник-разведчик Представители управления гражданской авиации США (FAA) запретили полеты в воздушном пространстве Ирана над Ормузским проливом и Оманским заливом для лайнеров американских авиакомпаний, сообщает РИА Новости.