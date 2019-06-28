Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение ГрузииПарламентская газета 15:13
Ранее в пятницу министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что Гаврилова, ранее пожелавшего снова посетить республику в личных целях, не пропустят на границе. По мнению самого депутата Госдумы, такая точка зрения свидетельствует о радикальном настрое грузинских властей.
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