Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение ГрузииПарламентская газета 15:13

Ранее в пятницу министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявил, что Гаврилова, ранее пожелавшего снова посетить республику в личных целях, не пропустят на границе. По мнению самого депутата Госдумы, такая точка зрения свидетельствует о радикальном настрое грузинских властей.
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