Политика
Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента ГрузииИзвестия 05:27
20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.
— Сергей Гаврилов, российский политикLenta.ru вчера в 19:08
с чего всё началось
Поводом для митинга стал инцидент с главой комитета по развитию гражданского общества Госдумы РФ Сергеем Гавриловым на заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Протестующие посчитали оскорблением, что российский депутат занял кресло спикера парламента Грузии.Коммерсантъвчера в 16:36
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