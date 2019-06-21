Глава российской делегации рассказал о событиях в парламенте ГрузииЖурналистская правда 03:47

Депутат Сергей Гаврилов в интервью “Ъ” прокомментировал беспорядки в Грузии, вызванные его приездом Вечером в четверг в Тбилиси начались беспорядки — несколько тысяч человек пытались штурмовать здание парламента Грузии на проспекте Руставели и требовали проведения внеочередных выборов.

с чего всё началось

Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почетное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведет только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я.

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал о событиях в здании грузинского парламента. В беседе с «Коммерсантом» руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о событиях, с которых начался протест перед зданием парламента Грузии.

Глава российской делегации рассказал о событиях в парламенте Грузии

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