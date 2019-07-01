Экономика

Депрессивные моногорода недополучили миллиарды рублей из казныВести.Финанс 03:00

Счетная палата РФ выяснила, что средства Фонда развития моногородов в рамках программы развития на 2016-2025 годы направлялись только моногородам с относительно дифференцированной экономикой.
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Депрессивные моногорода недополучили миллиарды рублей из казны

Вести.Финанс03:00

Депрессивные моногорода почти три года не получали субсидий от госпрограммы

Эхо Москвывчера в 20:03

Счётная палата: Депрессивные поселения не получали господдержку с 2016 года

Life.ruвчера в 19:27

Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года

ТАССвчера в 17:11
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Политика

На Украине сравнили Киев и Москву

Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
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Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

Очевидцы сняли на видео момент крушения военного самолета на северо-востоке Пакистана.
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Происшествия

Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
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Выяснилось, что артистка есть либо один раз в день либо вообще остается голодной.
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Экономика

Банки стали прощать долги россиянам

Российские банки стали чаще прощать клиентам незначительные спорные суммы, включая те, что были удержаны из-за невнимательности самих граждан.
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Авто

Продажи подержанных машин в РФ упали по итогам первого полугодия

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Транспорт

Из-за паводков в Иркутской области вновь перекрыли трассу «Сибирь»

В Тулуне Иркутской области снова закрыто движение для всех видов транспорта на трассе Р-255. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:34
Политика

Названы возможные сроки уничтожения Украины

Политик подчеркнул, что, если Украина "переживет" 2020 год, то это будет "большой победой".
Обновлено вчера в 23:32
Хоккей

Пашков: Бобровский прорубил окно, а Василевский в него пролез

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением по поводу подписания нового контракта между вратарем Андреем Василевским и клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Обновлено в 01:54
Наука

Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год

Человечество к 29 июля исчерпало объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год.
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия

Задержан начальник уголовного розыска управления МВД по Приморью

Обновлено в 02:43
Общество

Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Подмосковье женщина оставила сына в камере хранения в супермаркете

Посетительница супермаркета в Сергиевом Посаде оставила своего двухлетнего ребенка в камере хранения, сообщает "Подмосковье сегодня".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в лагере «Холдоми»

Множественные нарушения требований безопасности найдены в лагере «Холдоми» прокуратурой Хабаровского края.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Навальный исключил, что его могли отравить полицейские

Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал ситуацию вокруг своей госпитализации в московскую клиническую больницу № 64 из спецприемника.
Обновлено вчера в 12:37
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено вчера в 18:44
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено вчера в 22:15
Общество

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн га

Обновлено вчера в 13:49
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Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Названы основные признаки профессионального выгорания

Выгорание (более подходящий термин, по мнению специалистов, «состояние полного истощения») проявляется прежде всего в таких симптомах, как эмоциональная истощённость, негативное отношение к своей профессии и снижение общей работоспособности, считают эксперты.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Суд оштрафовал Алехину и Энтео по делу об акции 27 июля

Обновлено вчера в 15:58
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено вчера в 12:42
Финансы

Курс доллара: рубль чувствует себя неважно

Если же вернутся к нацвалюте, то здесь большинство аналитиков уверены, что рубль в обеих валютных парах, который накануне начал своё снижение и в целом чувствует себя сейчас неважно из-за завершения налогового периода июля и в ожидании заседания ФРС, будет проседать и дальше.
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RT объявил победителей международной премии для военкоров

Телеканал RT объявил победителей Khaled Alkhateb Memorial Awards - международной премии, вручаемой журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщает пресс-служба канала.
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Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю на подъеме

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:03 мск рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,18% к предыдущему закрытию и достиг 2720,67 пункта.
Обновлено вчера в 03:45
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Космос

Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС

Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

«Яндекс» может перейти под контроль государства через два месяца

Глава Сбербанка Герман Греф выступает против перехода «Яндекса» под контроль государства, однако в «Ренессанс Капитале» полагают, что защитить компанию ему не удастся.
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Ученые нашли способ превратить воду из прибрежных очистных сооружений в электричество

Сточные воды содержат в 20 раз меньше соли, чем морская вода, с которой они смешиваются.
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