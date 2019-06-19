Футбол
«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в ПримеруProstoProSport 17:54
Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере. Встреча, прошедшая в четверг в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
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