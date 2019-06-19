Футбол

«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в ПримеруProstoProSport 17:54

Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере. Встреча, прошедшая в четверг в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
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«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в примеру

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Чемпионат Испании. Матч за место в Ла Лиге. «Мальорка» уступила «Депортиво»

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Игроку «Депортиво» разбили лицо. Его обидчик расплакался

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 19:12, Вашингтон
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Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных

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Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.
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Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.
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«ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для школьников

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В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
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Больная раком звезда «Чародеев» отыграла последний спектакль

Обновлено в 01:34
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
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В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
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Microsoft отказалась от разработки дешёвой версии консоли Xbox следующего поколения и выпустит только более мощный вариант.
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Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года

Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николаю Баринову.
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Ученые впервые записали пение редкого японского кита

Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
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Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар»

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Гендиректор строительной компании "Экспертстрой", строившей в Подмосковье жилой комплекс "Новокосино - 2", подозревается в злоупотреблении полномочиями, ущерб от которого превысил 4,5 млрд рублей.
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