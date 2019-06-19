«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в ПримеруProstoProSport 17:54

Футболисты «Депортиво» переиграли «Мальорку» в первом матче финала плей-офф Сегунды за право выступать в следующем сезоне в высшем дивизионе страны – Примере. Встреча, прошедшая в четверг в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Депортиво» обыграл «Мальорку» в первом матче за выход в Примеру

Все про Спорт ру

Политика Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, за что ему стыдно Несмотря на прошедшее время, Путин признался, что ему до сих пор стыдно. Президент рассказал о случае почти двадцатилетней давности.

Общество Как «девочка Жарикова» на серпуховичей наплевала Мажорка замолчала главную проблему региона, получив возможность задать вопрос Путину.

Экономика Россияне пожаловались Путину на низкие зарплаты На свой заработок пожаловался и пожарный в видеообращении: по словам мужчины, из-за низкой зарплаты, людям его профессии приходится работать на нескольких работах.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.

Технологии В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента.

Происшествия Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.

Технологии Утечка из экрана: в банках освоили простейший способ слива данных В банках и МФО «Известиям» рассказали, что озабочены утечками персональных данных клиентов и делают все возможное для предотвращения сливов.

Политика Путин прокомментировал расследование по MH17 Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Экономика Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган Умер владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган, сообщила ТАСС представитель семьи банкира Ирина Волина.

Транспорт «Ростелеком» раскритиковал идею передать одной компании установку дорожных камер Назначение единственного исполнителя по установке и эксплуатации камер для фиксации нарушений правил дорожного движения поставит под вопрос существование целого рынка.

Шоу-бизнес Оскар Кучера объяснил, почему его супруга будет рожать в Майами Многие обвиняют звезду и его супругу в том, что они предатели родины, потому что решили рожать ребенка в Майами, а не в родной России.

Авто Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.

Гаджеты Необычную камеру нового ASUS ZenFone 6 испытали на прочность Необычную камеру нового ASUS ZenFone 6 испытали на прочность и тесты прошли успешно.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.

Политика Сухум намерен наказать грузинского депутата за убийства в Абхазии Сухум примет необходимые действия по привлечению к отвественности грузинского депутата Акакия Бобохидзе за убийства, совершённые им на территории Абхазии.

Общество Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.

Наука Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Гаджеты Microsoft может выпустить одну Xbox следующего поколения вместо двух Microsoft отказалась от разработки дешёвой версии консоли Xbox следующего поколения и выпустит только более мощный вариант.

Происшествия Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года Бывший замдиректора ФСИН получил 3,5 года В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николаю Баринову.

Наука Ученые впервые записали пение редкого японского кита Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.

Футбол Полузащитник Вилена перешел из «Фейенорда» в «Краснодар» Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел из "Фейенорда" в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.